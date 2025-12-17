Видео
Билецкий призвал провести переаттестацию офицерского состава ВСУ

Билецкий призвал провести переаттестацию офицерского состава ВСУ

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 15:26
Билецкий призвал провести переаттестацию офицеров ВСУ
Андрей Билецкий. Фото: 3 ОШБр

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ и бригадный генерал Андрей Билецкий заявил о необходимости срочной реформы войска. Для этого нужно провести полную переаттестацию офицерского состава.

Об этом Билецкий сообщил в колонке для The Economist, которую публикует NV.

Реформы украинской армии

Командир Третьего армейского корпуса заявил, что в ВСУ существуют вопросы к "бумажным генералам". Имеются в виду военные руководители, которые не были в боевых условиях и не знают границы возможностей отдельного бойца. Чтобы решить этот вопрос Билецкий предлагает сделать полную переаттестацию офицерского состава. Также необходимо предоставить молодым офицерам возможности для потенциального развития.

"Нынешние полковники и командиры батальонов начинали в лучшем случае командирами взводов или рот в 2014-м. Это люди, которые видели, как оно "на земле", может и не прямо "ели солдатский хлеб", но им приходилось бывать под обстрелами, осуществлять пешие и машинные марши, находиться в обороне и даже стрелять", — подчеркнул командир 3-го армейского корпуса.

Кроме того, Билецкий считает необходимой реформу обучения личного состава. Для этого необходимо выделить срок на подготовку высококлассных инструкторов с боевым опытом — это должно быть полгода. Впоследствии эти инструкторы сами смогут обучать по 40 тысяч новобранцев каждые полтора месяца.

"В Украине существует иллюзия, что увеличение численности войска = автоматически "кофе в Крыму". Это не так. Без качественной базовой подготовки и без сильного сержантского корпуса увеличение численности означает лишь рост потерь", — обратил внимание Билецкий.

Командир Третьего армейского корпуса прогнозирует, что этот год должен стать годом реформ в ВСУ — в независимости от того, будет ли продолжаться война дальше. Потому что в обоих сценариях на карту поставлено выживание государства. Причина в том, что наши потенциальные партнеры будут оценивать Украину по реальным возможностям ее войска.

Напомним, что Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений ВСУ. Военные и ветераны таким образом объединились для развития страны.

Ранее мы также информировали, что Билецкий показал жену и сына в новом мотивационном видео. Его опубликовал Третий армейский корпус.

ВСУ армия военные Андрей Билецкий Третья штурмова бригада
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
