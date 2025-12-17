Відео
Головна Армія Білецький закликав провести переатестацію офіцерського складу ЗСУ

Білецький закликав провести переатестацію офіцерського складу ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:26
Білецький закликав провести переатестацію офіцерів ЗСУ
Андрій Білецький. Фото: 3 ОШБр

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ та бригадний генерал Андрій Білецький заявив про необхідність термінової реформи війська. Для цього потрібно провести повну переатестацію офіцерського складу. 

Про це Білецький повідомив в колонці для The Economist, яку публікує NV.

Читайте також:

Реформи української армії 

Командир Третього армійського корпусу заявив, що в ЗСУ існують питання до "паперових генералів". Маються на увазі військові керівники, які які не були в бойових умовах та не знать межі можливостей окремого бійця. Щоб вирішити це питання Білецький пропонує зробити повну переатестацію офіцерського складу. Також необхідно надати молодим офіцерам можливості для потенціального розвитку.  

"Нинішні полковники і командири батальйонів починали в найкращому випадку командирами взводів чи рот в 2014-му. Це люди, які бачили, як воно "на землі", може й не прямо "їли солдатський хліб", але їм доводилося бувати під обстрілами, здійснювати піші та машинні марші, перебувати в обороні і навіть стріляти", — наголосив командир 3-го армійського корпусу.

Окрім того, Білецький вважає необхідною реформу навчання особового складу.  Для цього необхідно виділити термін на підготовку висококласних інструкторів з бойовим досвідом — це повинно бути півроку. Згодом ці інструктори самі зможуть навчати по 40 тисяч новобранців кожні півтора місяці. 

"В Україні існує ілюзія, що збільшення чисельності війська = автоматично "кава в Криму". Це не так. Без якісної базової підготовки та без сильного сержантського корпусу збільшення чисельності означає лише зростання втрат", — звернув увагу Білецький.

Командир Третього армійського корпусу прогнозує, що  що цей рік має стати роком реформ в ЗСУ — в незалежності від того, чи триватиме війна далі. Тому що в обох сценаріях на карту поставлене виживання держави. Причина у тому, що наші потенційні партнери оцінюватимуть Україну за реальними можливостями її війська. 

Нагадаємо, що Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів ЗСУ. Військові та ветерани таким чином об'єднались для розбудови країни.

Раніше ми також інформували, що Білецький показав дружину та сина у новому мотиваційному відео. Його опублікував Третій армійський корпус

ЗСУ армія військові Андрій Білецький Третя штурмова бригада
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
