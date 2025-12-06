Відео
Головна Армія Андрій Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу

Андрій Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 14:11
Андрій Білецький повідомив про створення Ветеранського корпусу — відео
Андрій Білецький. Фото: Українська правда

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ та бригадний генерал Андрій Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони. Він має на меті трансформувати досвід військових і ветеранів для розвитку країни.

Про це командир повідомив у відеозверненні в суботу, 6 грудня.

Білецький розповів про створення Ветеранського корпусу

"Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя. У бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об'єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України", — розповів бригадний генерал, командир 3 АК Андрій Білецький.

Для того щоб втілити ініціативу в життя Третій армійський корпус створив опитування для ветеранів та чинних військових, у якому вони можуть розповісти про реальні потреби для повернення до впевненого цивільного життя.

"В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров'ю за власну державу. І тепер мають право та обов'язок будувати її далі", — сказав Білецький. 

Залишити відгук та пропозицію військові, ветерани та їхні родини можуть за посиланням: veterans.ab3.army

"Ветеранський корпус —  це спільнота, що об'єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни", — наголошують у 3 АК.

ветерани військові Андрій Білецький військовослужбовці 3 ОШБр
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
