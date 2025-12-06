Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Андрей Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса

Андрей Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 14:11
Андрей Билецкий сообщил о создании Ветеранского корпуса — видео
Андрей Билецкий. Фото: Украинская правда

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ и бригадный генерал Андрей Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны. Его цель — трансформировать опыт военных и ветеранов для развития страны.

Об этом командир сообщил в видеообращении в субботу, 6 декабря.

Реклама
Читайте также:

Билецкий рассказал о создании Ветеранского корпуса

"Ветеран не должен оказаться на обочине. Его опыт, лидерство, решительность должны стать частью послевоенной жизни. В бизнесе, науке, политике или образовании. Именно для этого мы создаем ветеранский корпус. Здесь военные и ветераны объединяются, поддерживают друг друга, становятся строителями новой Украины", — рассказал бригадный генерал, командир 3 АК Андрей Билецкий.

Для того чтобы воплотить инициативу в жизнь Третий армейский корпус создал опрос для ветеранов и действующих военных, в котором они могут рассказать о реальных потребностях для возвращения к уверенной гражданской жизни.

"В Украине сотни тысяч людей прошли нынешнюю войну. Еще сотни тысяч проходят ее сейчас. Они заплатили кровью за собственное государство. И теперь имеют право и обязанность строить его дальше", — сказал Билецкий.

Оставить отзыв и предложение военные, ветераны и их семьи могут по ссылке: veterans.ab3.army

"Ветеранский корпус — это сообщество, которое объединит военных и ветеранов, независимо от подразделения для взаимоподдержки, адаптации и участия воинов в будущем страны", — отмечают в 3 АК.

Напомним, в Третьем армейском корпусе опровергли фейки россиян о захвате населенных пунктов в Донецкой области.

А также Андрей Билецкий показал своего сына в новом видео Третьего армейского корпуса.

ветераны военные Андрей Билецкий военнослужащие 3 ОШБр
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации