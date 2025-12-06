Андрей Билецкий сообщил о создании Ветеранского корпуса — видео

Андрей Билецкий. Фото: Украинская правда

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ и бригадный генерал Андрей Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны. Его цель — трансформировать опыт военных и ветеранов для развития страны.

Об этом командир сообщил в видеообращении в субботу, 6 декабря.

Билецкий рассказал о создании Ветеранского корпуса

"Ветеран не должен оказаться на обочине. Его опыт, лидерство, решительность должны стать частью послевоенной жизни. В бизнесе, науке, политике или образовании. Именно для этого мы создаем ветеранский корпус. Здесь военные и ветераны объединяются, поддерживают друг друга, становятся строителями новой Украины", — рассказал бригадный генерал, командир 3 АК Андрей Билецкий.

Для того чтобы воплотить инициативу в жизнь Третий армейский корпус создал опрос для ветеранов и действующих военных, в котором они могут рассказать о реальных потребностях для возвращения к уверенной гражданской жизни.

"В Украине сотни тысяч людей прошли нынешнюю войну. Еще сотни тысяч проходят ее сейчас. Они заплатили кровью за собственное государство. И теперь имеют право и обязанность строить его дальше", — сказал Билецкий.

Оставить отзыв и предложение военные, ветераны и их семьи могут по ссылке: veterans.ab3.army

"Ветеранский корпус — это сообщество, которое объединит военных и ветеранов, независимо от подразделения для взаимоподдержки, адаптации и участия воинов в будущем страны", — отмечают в 3 АК.

