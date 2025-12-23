Чому треба змінити сучасні польові фортифікації - пояснення Білецького

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: пресслужба корпусу

Україні необхідно впроваджувати системний підхід до створення сучасних польових фортифікаційних споруд, призначених для тривалої оборони. Це пов'язано із розвитком дронів на війні.

Про це заявив бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв'ю виданню Бомбардир.

Чому треба змінити сучасні польові фортифікації

За словами військового, масове використання безпілотників кардинально змінило поле бою і саму логіку ведення війни. Довгострокові вогневі точки вже не відіграють тієї ролі, яку мали у 2023 році, а класичні позиції відділень, взводів і ротних опорних пунктів фактично втратили свою актуальність.

"Треба серйозно і концептуально підходити, потрібна науково-практична думка — що таке сучасна польова фортифікація? Бо все виглядає не так, як в підручнику", — наголосив комкор.

Білецький зазначив, що сучасна лінія оборони має бути відкритою зоною ураження без лісових насаджень. Це, на його думку, необхідно для ефективної роботи операторів дронів і наземних роботизованих систем.

Він уточнив, що в таких зонах повинні бути зруйновані всі будівлі, підвали, дороги, мости, дамби та інші інженерні споруди. Також не варто зберігати рослинність, а рельєф додатково ускладнювати завалами, малопомітними дротяними загородженнями та мінними полями на ключових ділянках. За словами Білецького, подолання таких ділянок для ворога стане практично неможливим.

Крім того, він назвав виправданим відхід із невигідних рубежів оборони для збереження особового складу.

Нагадаємо, що командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький підтримав кадрові та організаційні реформи у 125-й окремій важкій механізованій бригаді після резонансних заяв про проблеми з управлінням і втрати на фронті.

А до цього Андрій Білецький закликав до термінової реформи війська та пояснив, чому це важливо.