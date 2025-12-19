Відео
Головна Армія Білецький висловився щодо переведення генералів у піхоту

Білецький висловився щодо переведення генералів у піхоту

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 19:13
Переведення генералів до піхоти — Білецький прокоментував реформу
Андрій Білецький. Фото: Українська правда

У 125-й окремій важкій механізованій бригаді розпочали кадрові та організаційні реформи після резонансних заяв про проблеми з управлінням і втрати на фронті. Рішення підтримав командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Про це він заявив у п'ятницю, 19 грудня.

Читайте також:

Білецький прокоментував зміни в 125-й ОВМБр

Генерал підтримав рішення нового командира 125-ї ОВМБр перевести некомпетентних офіцерів у піхоту, наголосивши, що командування повинно чітко розуміти наслідки хибних рішень. За словами Білецького, офіцери, які не відповідають посаді, не можуть залишатися на командних ролях.

"Сьогодні командири несуть відповідальність за життя своїх людей і повинні знати ціну хибних рішень. Тому перевірка офіцерів і залучення їх до реальної бойової роботи — умова і професійності, і виживання підрозділу", — сказав Білецький.

Нагадаємо, декілька місяців тому родичі військовослужбовців 125-ї ОВМБр заявляли про десятки зниклих безвісти на Запорізькому напрямку. Також повідомлялося, що на бойові позиції направляли непідготовлених бійців, що викликало суспільний резонанс.

Після цього Білецький заявив про необхідність провести повну переатестацію офіцерського складу. Та сказав про те, що в ЗСУ існують багато запитань до так званих "паперових генералів".

Крім того, генерал призначив нового командира бригади — Володимира Фокіна, який раніше очолював один зі штурмових батальйонів Третьої штурмової.

Уже 19 грудня Фокін відзвітував про перші кроки з реформування підрозділу

ЗСУ реформи війна в Україні Андрій Білецький військовослужбовці
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
