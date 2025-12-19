Відео
Головна Армія У 125-й бригаді запроваджують перевірки командного складу

У 125-й бригаді запроваджують перевірки командного складу

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 13:03
125-та ОВМБр переходить на нові стандарти — заява командира
Бійці ЗСУ. Фото: Третій армійський корпус

У 125-й окремій важкій механізованій бригаді розпочалися перші управлінські та організаційні зміни. Вони зачепили не лише офіцерський склад, а й принципи взаємодії із родичами військовослужбовців.

Про старт реформ у відео зверненні повідомив новий командир бригади, майор Володимир Фокін.

Читайте також:

У 125-й ОВБМр провели комплексну перевірку та запровадили зміни

За його словами, після призначення він розпочав із перевірки командного складу. Було організовано офіцерський збір і проведено первинну оцінку знань та професійної готовності, щоб визначити, хто зі старших офіцерів здатен відповідально виконувати свої обов’язки та розвиватися, а кому потрібні додатковий контроль і підтримка.

Після цього провели повторне оцінювання, яке, за словами командира, показало різні результати. Частина офіцерів зокрема підтвердила високий рівень підготовки та відповідальності, однак були й ті, хто недбало ставився до служби, не прагнув удосконалення і не виконував посадові обов’язки належним чином.

"Я прийняв рішення сформувати офіцерські дозори і направити їх у район відповідальності населеного пункта Куп'янськ. Там була потреба у додатковому підсиленні через складну ситуацію, низький моральний стан особового складу та необхідність якісно організовувати оборону. Це рішення дозволило не лише зміцнити напрямок, а й дати можливість офіцерам проявити себе в бойових умовах", — повідомив Фокін.

В ЗСУ змінили підхід до роботи із родинами загиблих та зниклих безвісти

Окремим напрямком роботи командир назвав підтримку родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. За його словами, у бригаді було налагоджено стабільну роботу гарячої лінії, щоб сім’ї могли оперативно отримувати інформацію або допомогу. Також підрозділ розробив чіткий алгоритм дій у випадках зникнення, загибелі чи полону військових, аби родини не залишалися сам на сам із невизначеністю.

"Було організовано дві онлайн-зустрічі з родинами, під час яких змогли відповісти на важливі питання, почути потреби, пояснити принципи нашої роботи. Окремо визначено відповідальних осіб, які постійно комунікують із сім'ями, допомагають їм, супроводжують у складних ситуаціях і забезпечують інформаційну підтримку. Ми продовжуємо докладати зусиль для того, щоб побудувати систему, у якій військовослужбовці та їхні родини не залишаються без уваги", — зауважив військовослужбовець.

Нагадаємо, нещодавно командир Третього армійського корпусу ЗСУ та бригадний генерал Андрій Білецький зробив заяву щодо проведення реформ у війську та сказав, які напрямки хочуть змінити. 

Тим часом у війську точаться дискусії щодо доцільності надання бронювання деяким військовослужбовцям. 

ЗСУ реформи військовослужбовці офіцери Третя штурмова бригада
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
