125-я ОВМБр переходит на новые стандарты — заявление командира

Бойцы ВСУ. Фото: Третий армейский корпус

В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде начались первые управленческие и организационные изменения. Они затронули не только офицерский состав, но и принципы взаимодействия с родственниками военнослужащих.

О старте реформ в видео обращении сообщил новый командир бригады, майор Владимир Фокин.

Реклама

Читайте также:

В 125-й ОВБМр провели комплексную проверку и ввели изменения

По его словам, после назначения он начал с проверки командного состава. Был организован офицерский сбор и проведена первичная оценка знаний и профессиональной готовности, чтобы определить, кто из старших офицеров способен ответственно выполнять свои обязанности и развиваться, а кому нужны дополнительный контроль и поддержка.

После этого провели повторное оценивание, которое, по словам командира, показало разные результаты. Часть офицеров в частности подтвердила высокий уровень подготовки и ответственности, однако были и те, кто небрежно относился к службе, не стремился к совершенствованию и не выполнял должностные обязанности должным образом.

"Я принял решение сформировать офицерские дозоры и направить их в район ответственности населенного пункта Купянск. Там была потребность в дополнительном усилении из-за сложной ситуации, низкого морального состояния личного состава и необходимости качественно организовывать оборону. Это решение позволило не только укрепить направление, но и дать возможность офицерам проявить себя в боевых условиях", — сообщил Фокин.

В ВСУ изменили подход к работе с семьями погибших и пропавших без вести

Отдельным направлением работы командир назвал поддержку семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. По его словам, в бригаде была налажена стабильная работа горячей линии, чтобы семьи могли оперативно получать информацию или помощь. Также подразделение разработало четкий алгоритм действий в случаях исчезновения, гибели или плена военных, чтобы семьи не оставались один на один с неопределенностью.

"Было организовано две онлайн-встречи с семьями, во время которых смогли ответить на важные вопросы, услышать потребности, объяснить принципы нашей работы. Отдельно определены ответственные лица, которые постоянно общаются с семьями, помогают им, сопровождают в сложных ситуациях и обеспечивают информационную поддержку. Мы продолжаем прилагать усилия для того, чтобы построить систему, в которой военнослужащие и их семьи не остаются без внимания", — отметил военнослужащий.

Напомним, недавно командир Третьего армейского корпуса ВСУ и бригадный генерал Андрей Билецкий сделал заявление о проведении реформ в армии и сказал, какие направления хотят изменить.

Между тем в армии ведутся дискуссии о целесообразности предоставления бронирования некоторым военнослужащим.