Перевод генералов в пехоту — Билецкий прокомментировал реформу

В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде начали кадровые и организационные реформы после резонансных заявлений о проблемах с управлением и потерях на фронте. Решение поддержал командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Об этом он заявил в пятницу, 19 декабря.

Билецкий прокомментировал изменения в 125-й ОВМБр

Генерал поддержал решение нового командира 125-й ОВМБр перевести некомпетентных офицеров в пехоту, подчеркнув, что командование должно четко понимать последствия ошибочных решений. По словам Билецкого, офицеры, которые не соответствуют должности, не могут оставаться на командных ролях.

"Сегодня командиры несут ответственность за жизнь своих людей и должны знать цену ошибочных решений. Поэтому проверка офицеров и привлечение их к реальной боевой работе — условие и профессионализма, и выживания подразделения", — сказал Билецкий.

Напомним, несколько месяцев назад родственники военнослужащих 125-й ОВМБр заявляли о десятках пропавших без вести на Запорожском направлении. Также сообщалось, что на боевые позиции направляли неподготовленных бойцов, что вызвало общественный резонанс.

После этого Билецкий заявил о необходимости провести полную переаттестацию офицерского состава. И сказал о том, что в ВСУ существуют много вопросов к так называемым "бумажным генералам".

Кроме того, генерал назначил нового командира бригады — Владимира Фокина, который ранее возглавлял один из штурмовых батальонов Третьей штурмовой.

Уже 19 декабря Фокин отчитался о первых шагах по реформированию подразделения.