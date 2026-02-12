Фортифікаційні споруди зможе добудовувати Міноборони — деталі

Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: The Telegraph

Міністерство оборони України може приймати на баланс та завершувати будівництво оборонних споруд, які не завершив державний замовник. Це дозволить ліквідувати "довгобуди" на критичних напрямках фронту.

Будівництво фортифікацій в Україні

Як відомо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до відповідного порядку і відтепер Міноборони зможе завершувати будівництво оборонних споруд, якщо цього не може зробити державний замовник.

"Це дозволить ліквідувати "довгобуди" на критичних напрямках фронту та консолідувати управління фортифікаційними спорудами в руках військових", — йдеться у повідомленні.

Аби передати об'єкт на баланс Міноборони для завершення фортифікаційної споруд, державний замовник має надіслати письмове повідомлення з низкою даних:

обґрунтуванням обставин, які унеможливлюють завершення будівництва;

проєктну та виконавчу документацію;

акти приймання виконаних будівельних робіт;

довідку про вартість робіт і витрат.

Про рішення Міноборони повідомить державного замовника упродовж десяти діб. Зазначається, що відмова можлива лише у випадку відсутності обґрунтування або необхідної документації.

У разі згоди державний замовник має надіслати до Міноборони повний пакет документів. Після цього оборонне відомство формує комісію та за її рішенням приймає споруду на баланс.

"Таким чином Міноборони зможе самостійно завершувати будівництво критично важливих об'єктів на стратегічних напрямках. Своєчасне введення в експлуатацію фортифікацій дозволить мінімізувати втрати серед військовослужбовців", — наголосили в оборонному відомстві.

