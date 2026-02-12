Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Міноборони зможе добудувати незавершені захисні споруди

Міноборони зможе добудувати незавершені захисні споруди

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 13:04
Фортифікаційні споруди зможе добудовувати Міноборони — деталі
Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: The Telegraph

Міністерство оборони України може приймати на баланс та завершувати будівництво оборонних споруд, які не завершив державний замовник. Це дозволить ліквідувати "довгобуди" на критичних напрямках фронту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінінстверство оборони. 

Реклама
Читайте також:

Будівництво фортифікацій в Україні

Як відомо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до відповідного порядку і відтепер Міноборони зможе завершувати будівництво оборонних споруд, якщо цього не може зробити державний замовник.

"Це дозволить ліквідувати "довгобуди" на критичних напрямках фронту та консолідувати управління фортифікаційними спорудами в руках військових", — йдеться у повідомленні. 

Аби передати об'єкт на баланс Міноборони для завершення фортифікаційної споруд, державний замовник має надіслати письмове повідомлення з низкою даних:

  • обґрунтуванням обставин, які унеможливлюють завершення будівництва;
  • проєктну та виконавчу документацію;
  • акти приймання виконаних будівельних робіт;
  • довідку про вартість робіт і витрат.

Про рішення Міноборони повідомить державного замовника упродовж десяти діб. Зазначається, що відмова можлива лише у випадку відсутності обґрунтування або необхідної документації. 

У разі згоди державний замовник має надіслати до Міноборони повний пакет документів. Після цього оборонне відомство формує комісію та за її рішенням приймає споруду на баланс.

"Таким чином Міноборони зможе самостійно завершувати будівництво критично важливих об'єктів на стратегічних напрямках. Своєчасне введення в експлуатацію фортифікацій дозволить мінімізувати втрати серед військовослужбовців", — наголосили в оборонному відомстві. 

Нагадаємо, раніше Андрій Білецький пояснив, якими мають бути сучасні польові фортифікації. Потрібно зважати на розвиток дронів під час цієї війни. 

Водночас Олександр Сирський оцінив готовність населених пунктів до оборони. За його словами, у 2025 році рівень інженерного оснащення оборонних рубежів і захисту від дронів помітно зріс. 

Міноборони будівництво війна в Україні оборонні споруди фортифікації
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації