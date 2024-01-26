Минбороны отсудило 1,5 миллиарда гривен у "Львовского арсенала" — что произошло

Вердикт судьи. Фото иллюстративное: pixabay

В Минобороны Украины отсудили более 1,5 миллиарда гривен по делу о "Львовском арсенале". Тогда как отмечается, предприятие не поставило оборонному ведомству заказанные мины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.

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"24 января 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 26 сентября 2023 года о взыскании с ООО "Львовский арсенал" в пользу Минобороны 1 340 465 698 гривен предварительной оплаты, 90 689 633, 638 гривен штрафа за неполучение оплаченных мин", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что решение все вступило в законную силу, а также в ведомстве добавили, что в киевский Хозяйственный суд поступило судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны с "Львовского арсенала" 163 486 435,74 грн штрафа по этому госзаказу, так как поставщику за дополнительный период просрочки исполнения контракта.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины назвали сумму взысканий за нарушение условий государственных заказов для ВСУ. Взысканная общая сумма в пользу ведомства составила около 11 миллионов гривен.

Добавим, что недавно была информация о том, что Министерство обороны Украины назревает новый скандал. 14,5 миллиона евро из бюджета пошли на закупку боеприпасов для ВСУ с компанией WDG promet, имеющей связи в Москве. Условия контракта уже почти два года не выполняются.