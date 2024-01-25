Суд стягнув близько 11 млн грн на користь Міноборони — що сталось

Суддя виносить вердикт. Фото ілюстративне: sud.ua

В Міністерстві оборони України назвали суму стягнень за порушення умов державних замовлень для Збройних сил України. Стягнена загальна сума на користь відомства склала майже 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Стягнена сума складає за офіційними даними 10 997 866,61 гривень. Це сталося через порушення виконання умов держконтрактів та термінів виконання зобов’язань від підрядників на закупівлю оборонних товарів.

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У відомстві також повідомили, що внаслідок переговорів юристів Міноборони з постачальниками на етапі доарбітражного врегулювання, іноземні контрагенти перерахували в держбюджет суму штрафних санкцій за двома контрактами на суму у 29 098,20 євро — це 1,2 мільйона гривень.

"Міністерство оборони постійно стежить за виконанням контрагентами умов договорів на постачання товарів і послуг для потреб ЗСУ і в разі неналежної роботи захищає інтереси держави у судах", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, що раніше одна з країн-учасниць НАТО виділила частину власного державного бюджету на допомогу України. Відтепер Естонія упродовж наступних чотирьох років надсилатиме Україні 0,25% свого ВВП.

Додамо, що нещодавно була інформація про те, що Міністерстві оборони України назріває новий скандал. 14,5 мільйона євро з бюджету пішли на закупівлю боєприпасів для ЗСУ з компанією WDG promet, яка має зв'язки у Москві. Умови контракту вже майже два роки не виконуються.