Суд взыскал около 11 млн грн в пользу Минобороны — что произошло

Судья выносит вердикт. Фото иллюстративное: sud.ua

В Министерстве обороны Украины назвали сумму взысканий за нарушение условий государственных заказов для Вооруженных сил Украины. Взысканная общая сумма в пользу ведомства составила около 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Взысканная сумма составляет по официальным данным 10 997 866,61 грн. Это произошло из-за нарушения выполнения условий госконтрактов и сроков выполнения обязательств от подрядчиков на закупку оборонных товаров.

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В ведомстве также сообщили, что в результате переговоров юристов Минобороны с поставщиками на этапе доарбитражного урегулирования, иностранные контрагенты перечислили в госбюджет сумму штрафных санкций по двум контрактам на сумму в 29 098,20 евро — это 1,2 миллиона гривен.

"Министерство обороны постоянно следит за выполнением контрагентами условий договоров на поставку товаров и услуг для нужд ВСУ и в случае ненадлежащей работы защищает интересы государства в судах", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее одна из стран-участниц НАТО выделила часть собственного государственного бюджета на помощь Украины. Теперь Эстония в течение следующих четырех лет будет присылать Украине 0,25% своего ВВП.

Добавим, что недавно была информация о том, что Министерство обороны Украины назревает новый скандал. 14,5 миллиона евро из бюджета пошли на закупку боеприпасов для ВСУ с компанией WDG promet, имеющей связи в Москве. Условия контракта уже почти два года не выполняются.