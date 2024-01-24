Новий скандал — Міноборони заплатило за боєприпаси виробнику, який працює з РФ

Боєць ЗСУ з артилерійськими снарядами. Фото: REUTERS/Stringer

В Міністерстві оборони України назріває новий скандал. 14,5 мільйонів євро з бюджету пішли на закупівлю боєприпасів для ЗСУ з компанією WDG promet, яка має зв'язки у Москві. Умови контракту вже майже два роки не виконуються.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

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Міноборони заплатило мільйони компанії, як працює з РФ

Зазначається, що у грудні 2022-го, WDG promet та компанія Sevoteh уклали з Міноборони контракти на 17 тисяч шоломів та бронежилетів за 15 млн євро. Але було надано лише дів тисячі обох комплектів. А WDG ну грудні 2022 року уклала контракт з МО на постачання 30 тисяч танкових снарядів 125 мм калібру. За контрактом вони отримали понад три мільйони євро плюс 10% передоплати, але нічого з цього Україна не отримала. Також встановлено, що контракти підписував екскерівник департаменту військово-технічної політики Міноборони України Олександр Лієв.

"Ми перераховуємо кошти нашому контрагенту, а наш контрагент повинен був перерахувати їх словацькій компанії. Куди далі й що перераховують контрагенти — такої перевірки немає", — сказав Лієв.

Кому належать компанії, які працюють з РФ

Журналісти з'ясували, що компанія WDG promet належить синові відомого хорватського торговця зброєю Звонка Зубака Матіасу — директору та єдиному співробітнику. Сама компанія співпрацює з Москвою.

За документами, які роздобули журналісти, 5,5 млн від цієї суми Зубаки витратили на придбання заводу у Боснії та Герцеговині, решту переказали на різні рахунки, а ще п'ять мільйонів євро зняли готівкою. Сьогодні вони звинувачують у крадіжці коштів власника кредитної спілки, але той причетність до цього спростовує. Зараз вони досі чекають на рішення суду.

Сам же Зубак заявив про свою проамериканську налаштованість з початком повномасштабного вторгнення РФ, але продовжував вести справи з росіянами.

"Отже виходить, МО України заплатило 14,5 мільйона євро групі, материнська компанія якої досі зберігає свій архів у Москві. В результаті у нас немає боєприпасів, а хорвати купили за наші гроші розвалений завод у Боснії та Герцеговині", — підсумовують журналісти hromadske.

Міноборони наразі судиться з "Львівським арсеналом", який і перераховував кошти WDG promet та Sevoteh, але про позови оборонного відомства безпосередньо до самих компаній наразі мова не йде.

Корупційні скандали в Міноборони — останні новини

Нагадаємо, що раніше ДБР затримало бізнесмена Ігоря Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він бажав заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній.

Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу й не тільки на понад 1,5 млрд грн.

Тендер від Міноборони з компаніями Гринкевича. Джерело: Prozorro

Через підозру в обкраданні ЗСУ Гринкевич так і не зміг вийти з-під варти, а ДБР та Генпрокуратура оголосили йому ще одну підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

Правоохоронці та фігурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

19 січня трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взято під варту. Печерський райсуд Києва арештував одного з підозрюваних з можливістю внесення застави, розмір якої становить 500 мільйонів гривень.