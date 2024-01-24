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Новый скандал — Минобороны заплатило за боеприпасы производителю, работающему с РФ

24 января 2024 17:48
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Илья Рябинин
редактор
Новый скандал — Минобороны заплатило за боеприпасы производителю, работающему с РФ
Боец ВСУ с артиллерийскими снарядами. Фото: REUTERS/Stringer
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Украины назревает новый скандал. 14,5 миллионов евро из бюджета пошли на закупку боеприпасов для ВСУ с компанией WDG promet, имеющей связи в Москве. Условия контракта уже почти два года не выполняются.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

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Отмечается, что в декабре 2022-го года WDG promet и компания Sevoteh заключили с Минобороны контракты на 17 тысяч шлемов и бронежилетов за 15 млн евро. Но было предоставлено лишь дев тысячи обоих комплектов. А WDG на декабре 2022 года заключила контракт с МО на поставку 30 тысяч танковых снарядов 125 мм калибра. По контракту они получили более трех миллионов евро плюс 10% предоплаты, но ничего из этого Украина не получила. Также установлено, что контракты подписывал экс-руководитель департамента военно-технической политики Минобороны Украины Александр Лиев.

"Мы перечисляем средства нашему контрагенту, а наш контрагент должен был перечислить их словацкой компании. Куда дальше и что пересчитывают контрагенты — такой проверки нет", — сказал Лиев.

Кому принадлежат компании, работающие с РФ

Журналисты выяснили, что компания WDG promet принадлежит сыну известного хорватского торговца оружием Звонку Зубаку Матиасу – директору и единственному сотруднику. Сама компания сотрудничает с Москвой.

По документам, которые раздобыли журналисты, 5,5 млн от этой суммы Зубаки потратили на приобретение завода в Боснии и Герцеговине, остальные перевели на разные счета, а еще пять миллионов евро сняли наличными. Сегодня они обвиняют в краже средств собственника кредитного союза, но причастность к этому опровергает. Сейчас они до сих пор ждут решения суда.

Сам же Зубак заявил о своих проамериканских взглядах с началом полномасштабного вторжения РФ, но продолжал вести дела с россиянами.

"Следовательно, МО Украины заплатило 14,5 миллиона евро группе, материнская компания которой до сих пор хранит свой архив в Москве. В результате у нас нет боеприпасов, а хорваты купили за наши деньги развалившийся завод в Боснии и Герцеговине", — заключают журналисты hromadske.

Минобороны сейчас судится с "Львовским арсеналом", который и перечислял средства WDG promet и Sevoteh, но об исках оборонного ведомства непосредственно к самим компаниям речь пока не идет.

Коррупционные скандалы в Минобороны — последние новости

Напомним, что ранее ГБР задержало бизнесмена Игоря Гринкевича в конце декабря 2023 года, по подозрению в коррупции. Он хотел заплатить 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество у подконтрольных ему компаний.

Тогда следствие установило, что его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды и не только более чем на 1,5 млрд грн.

Бизнесмен, подозреваемый в обворовывании ВСУ, не вышел из-под стражи — журналист назвал причину
Тендер от Минобороны с компаниями Гринкевича. Источник: Prozorro

По подозрению в обворовывании ВСУ Гринкевич так и не смог выйти из-под стражи, а ГБР и Генпрокуратура объявили ему еще одно подозрение в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных  размерах, преступной организацией.

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Правоохранители и фигурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

19 января трое подозреваемых по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ заключены под стражу. Печерский райсуд Киева арестовал одного из подозреваемых с возможностью внесения залога, размер которого составляет 500 миллионов гривен.

Минобороны
коррупция
Чехия
Украина
закупки
Россия

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