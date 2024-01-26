Мінборони відсудило 1.5 мільярди гривень у "Львівського арсеналу" — що трапилось

Вердикт судді. Фото ілюстративне: pixabay

В Міноборони України відсудили понад 1,5 мільярда гривень у справі про "Львівський арсенал". Тоді, як зазначається, підприємство не поставило оборонному відомству замовлені міни.

Про це йдеться у заяві пресслужби Міноборони.

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"24 січня 2024 року Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ "Львівський арсенал" на користь Міноборони 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623,06 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін", — йдеться у заяві.

Джерело: Тelegram

Зазначається, що рішення все вступило у законну силу, а також у відомстві додали, що у київський Господарський суд надійшла судова справа про додаткове стягнення на користь Міноборони з "Львівського арсеналу" 163 486 435,74 грн штрафу за цим держзамовленням, бо цю суму нарахували постачальнику за додатковий період прострочення виконання контракту.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві оборони України назвали суму стягнень за порушення умов державних замовлень для ЗСУ. Стягнена загальна сума на користь відомства склала майже 11 мільйонів гривень.

Додамо, що нещодавно була інформація про те, що Міністерстві оборони України назріває новий скандал. 14,5 мільйона євро з бюджету пішли на закупівлю боєприпасів для ЗСУ з компанією WDG promet, яка має зв'язки у Москві. Умови контракту вже майже два роки не виконуються.