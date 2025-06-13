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Главная Армия Миллион российских потерь — Сибига сделал заявление о Путине

Миллион российских потерь — Сибига сделал заявление о Путине

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Дата публикации 13 июня 2025 14:43
Сибига прокомментировал масштабные потери оккупантов в Украине
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Потери оккупантов

Украинские воины ликвидировали уже более миллиона российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения. На фоне этого министр иностранных дел Андрей Сибига сделал заявление.

Об этом Андрей Сибига сказал на форуме GLOBSEC-2025 в Праге в пятницу, 13 июня.

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Сибига отметил, что российский диктатор Владимир Путин убивает свой народ.

"Путин является массовым убийцей собственного народа", — добавил министр.

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Пост МИД. Фото: скриншот

Напомним, 12 июня стало известно, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют более миллиона человек.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских защитников, которые приложили усилия к ликвидации захватчиков.

война владимир путин МИД Андрей Сибига Украина потери оккупантов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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