Сибига прокомментировал масштабные потери оккупантов в Украине

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Украинские воины ликвидировали уже более миллиона российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения. На фоне этого министр иностранных дел Андрей Сибига сделал заявление.

Об этом Андрей Сибига сказал на форуме GLOBSEC-2025 в Праге в пятницу, 13 июня.

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Сибига отметил, что российский диктатор Владимир Путин убивает свой народ.

"Путин является массовым убийцей собственного народа", — добавил министр.

Пост МИД. Фото: скриншот

Напомним, 12 июня стало известно, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют более миллиона человек.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских защитников, которые приложили усилия к ликвидации захватчиков.