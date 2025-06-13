Сибига прокомментировал масштабные потери оккупантов в Украине

Миллион российских потерь — Сибига сделал заявление о Путине
Украинские воины ликвидировали уже более миллиона российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения. На фоне этого министр иностранных дел Андрей Сибига сделал заявление.
Об этом Андрей Сибига сказал на форуме GLOBSEC-2025 в Праге в пятницу, 13 июня.
Потери оккупантов
Сибига отметил, что российский диктатор Владимир Путин убивает свой народ.
"Путин является массовым убийцей собственного народа", — добавил министр.
Напомним, 12 июня стало известно, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют более миллиона человек.
А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских защитников, которые приложили усилия к ликвидации захватчиков.
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