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Головна Армія Мільйон російських втрат — Сибіга зробив заяву про Путіна

Мільйон російських втрат — Сибіга зробив заяву про Путіна

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Дата публікації: 13 червня 2025 14:43
Сибіга прокоментував масштабні втрати окупантів в Україні
Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Втрати окупантів

Українські воїни ліквідували вже понад мільйон російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. На тлі цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга зробив заяву.

Про це Андрій Сибіга сказав на форумі GLOBSEC-2025 у Празі у пʼятницю, 13 червня.

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Сибіга зауважив, що російський диктатор Володимир Путін вбиває свій народ.

"Путін є масовим вбивцею власного народу", — додав міністр.

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Допис МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять понад мільйон осіб.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських захисників, які доклали зусиль до ліквідації загарбників.

війна володимир путін МЗС Андрій Сибіга Україна втрати окупантів
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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