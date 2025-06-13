Сибіга прокоментував масштабні втрати окупантів в Україні

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Українські воїни ліквідували вже понад мільйон російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. На тлі цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга зробив заяву.

Про це Андрій Сибіга сказав на форумі GLOBSEC-2025 у Празі у пʼятницю, 13 червня.

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Сибіга зауважив, що російський диктатор Володимир Путін вбиває свій народ.

"Путін є масовим вбивцею власного народу", — додав міністр.

Допис МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять понад мільйон осіб.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських захисників, які доклали зусиль до ліквідації загарбників.