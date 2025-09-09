Видео
Главная Армия Мы не во Второй мировой — Зеленский высказался о буферной зоне

Мы не во Второй мировой — Зеленский высказался о буферной зоне

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:18
Буферная зона на фронте — Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alexander Drago

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у нас уже есть буферная зона. По его словам, в разных местах есть "зоны смертей" по 10-20 километров.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ABC.

Читайте также:

Что говорит Зеленский о буферной зоне

Зеленский заявил, что у нас уже есть буферная зона и он пытается объяснить это всем экспертам. Президент напомнил, что мы не во Второй мировой войне.

"У нас есть зоны смерти от 10 км до 20 км в разных местах, разных точках между нами. Поэтому любой танк или бронированная машина, или мотоцикл, или что угодно, что заходит сюда, в эту зону 10 км, все сгорает, все уничтожается дронами. Поэтому у нас уже есть эта буферная зона. Если они говорят о буферной зоне между нами — это ничего сегодня", — подчеркнул глава государства.

Отметим, ранее издание Politico писало о том, что Европа предлагает создать 40-километровую буферную зону на фронте в Украине. Тогда президент также отреагировал на эту публикацию, заявив, что Россия просто может отойти вглубь захваченных территорий, если хочет иметь большее расстояние от Украины.

Напомним, в мае военные рассказывали, что россияне начали штурмы, чтобы расширить буферные зоны на фронте. Они строили планы о Харьковской и Сумской областях.

В то же время аналитики ISW заявляли, что это имеет вид фантазии, которая не будет иметь успеха.

Владимир Зеленский обстрелы военные война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
