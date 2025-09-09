Буферна зона на фронті — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alexander Drago

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нас вже є буферна зона. За його словами, у різних місцях є "зони смертей" по 10-20 кілометрів.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ABC.

Що каже Зеленський про буферну зону

Зеленський заявив, що у нас вже є буферна зона і він намагається пояснити це всім експертам. Президент нагадав, що ми не в Другій світовій війні.

"Ми маємо зони смерті від 10 км до 20 км у різних місцях, різних точках між нами. Тож будь-який танк, чи броньована машина, чи мотоцикл, чи будь-що, що заходить сюди, у цю зону 10 км, усе згоряє, усе знищується дронами. Тож у нас уже є ця буферна зона. Якщо вони говорять про буферну зону між нами — це нічого сьогодні", — наголосив глава держави.

Зазначимо, раніше видання Politico писало про те, що Європа пропонує створити 40-кілометрову буферну зону на фронті в Україні. Тоді президент також відреагував на цю публікацію, заявивши, що Росія просто може відійти вглиб захоплених територій, якщо хоче мати більшу відстань від України.

Нагадаємо, у травні військові розповідали, що росіяни почали штурми, аби розширити буферні зони на фронті. Вони будували плани про Харківську та Сумську області.

Водночас аналітики ISW заявляли, що це має вигляд фантазії, яка не матиме успіху.