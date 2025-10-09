Халимоново — мэр Конотопа опроверг слухи об атаке поезда

Мэр Конотопа опроверг слухи об атаке на поезд с людьми
Мэр Конотопа Артем Семенихин объяснил свое сообщение об атаке пассажирского поезда в Черниговской области 9 октября. По его словам, удар был, но людей успели вывести.
Об этом Артем Семенихин написал в своем Telegram.
Обстрел Черниговской области 9 октября - что говорит Семенихин
"Уважаемые СМИ! Где здесь написано о жертвах? Где здесь написано, что удар в поезд с людьми? Прошу уточнять информацию непосредственно у меня, перед тем как писать что-то будто от моего имени", — написал Семенихин.
По его словам, удар был, но людей успели вывести. Сейчас все работают, чтобы помочь пассажирам, которые были в поезде.
В то же время в комментарии РБК-Украина мэр Конотопа рассказал, что удар был по соседнему локомотиву.
"Я не писал, что удары были в сам поезд. Людей успели вывезти. Удар пришелся на соседний с пассажирским поездом локомотив. Ударили "Шахедом". Удар был похож на тот, который был в Шостке накануне", — пояснил Семенихин.
Отметим, ранее городской голова опубликовал в своем Telegram сообщение, где написал:"Халимоново... Поезд... Люди...Кацапы — твари!!!".
Напомним, ранее в Укрзализныце опровергли информацию об атаке на поезд на Черниговщине.
В то же время 8 октября оккупанты ударили по энергетическому объекту Черниговщины. В результате удара несколько тысяч потребителей остались без света.
