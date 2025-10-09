Халимоново — мэр Конотопа опроверг слухи об атаке поезда

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: УЗ

Мэр Конотопа Артем Семенихин объяснил свое сообщение об атаке пассажирского поезда в Черниговской области 9 октября. По его словам, удар был, но людей успели вывести.

Об этом Артем Семенихин написал в своем Telegram.

"Уважаемые СМИ! Где здесь написано о жертвах? Где здесь написано, что удар в поезд с людьми? Прошу уточнять информацию непосредственно у меня, перед тем как писать что-то будто от моего имени", — написал Семенихин.

По его словам, удар был, но людей успели вывести. Сейчас все работают, чтобы помочь пассажирам, которые были в поезде.

Скриншот сообщения Артема Семенихина

В то же время в комментарии РБК-Украина мэр Конотопа рассказал, что удар был по соседнему локомотиву.

"Я не писал, что удары были в сам поезд. Людей успели вывезти. Удар пришелся на соседний с пассажирским поездом локомотив. Ударили "Шахедом". Удар был похож на тот, который был в Шостке накануне", — пояснил Семенихин.

Отметим, ранее городской голова опубликовал в своем Telegram сообщение, где написал:"Халимоново... Поезд... Люди...Кацапы — твари!!!".

Скриншот сообщения Артема Семенихина

Напомним, ранее в Укрзализныце опровергли информацию об атаке на поезд на Черниговщине.

В то же время 8 октября оккупанты ударили по энергетическому объекту Черниговщины. В результате удара несколько тысяч потребителей остались без света.