Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Мэр Конотопа опроверг слухи об атаке на поезд с людьми

Мэр Конотопа опроверг слухи об атаке на поезд с людьми

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 15:02
Халимоново — мэр Конотопа опроверг слухи об атаке поезда
Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: УЗ

Мэр Конотопа Артем Семенихин объяснил свое сообщение об атаке пассажирского поезда в Черниговской области 9 октября. По его словам, удар был, но людей успели вывести.

Об этом Артем Семенихин написал в своем Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Черниговской области 9 октября - что говорит Семенихин

"Уважаемые СМИ! Где здесь написано о жертвах? Где здесь написано, что удар в поезд с людьми? Прошу уточнять информацию непосредственно у меня, перед тем как писать что-то будто от моего имени", — написал Семенихин.

По его словам, удар был, но людей успели вывести. Сейчас все работают, чтобы помочь пассажирам, которые были в поезде.

null
Скриншот сообщения Артема Семенихина

В то же время в комментарии РБК-Украина мэр Конотопа рассказал, что удар был по соседнему локомотиву.

"Я не писал, что удары были в сам поезд. Людей успели вывезти. Удар пришелся на соседний с пассажирским поездом локомотив. Ударили "Шахедом". Удар был похож на тот, который был в Шостке накануне", — пояснил Семенихин.

Отметим, ранее городской голова опубликовал в своем Telegram сообщение, где написал:"Халимоново... Поезд... Люди...Кацапы — твари!!!".

null
Скриншот сообщения Артема Семенихина

Напомним, ранее в Укрзализныце опровергли информацию об атаке на поезд на Черниговщине.

В то же время 8 октября оккупанты ударили по энергетическому объекту Черниговщины. В результате удара несколько тысяч потребителей остались без света.

поезда Черниговская область обстрелы война в Украине поезд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации