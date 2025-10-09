Удар по поезду с людьми на Черниговщине — в УЗ опровергли

Попадание в пассажирский поезд — в УЗ опровергли слухи
В сети появилась информация, что российские войска днем 9 октября атаковали пассажирский поезд в Халимоново Черниговской области. Однако в Укрзализныце опровергли эту информацию.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Удар по Черниговской области 9 октября
Обновлено 14:05. Артем Семенихин сообщил, что людей успели вывести из поезда. По его словам, Конотоп вместе с УЗ и полицией сейчас организуют эвакуацию пассажиров железной дороги автобусами!
"Приношу извинения горожанам, ведь для спасения людей мы срочно снимаем с линии определенное количество автобусов! Надо спасать людей! Александр Перцовский сейчас лично от УЗ контролирует ситуацию", — сказал мэр Конотопа.
"Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности. Просим следить за новостями только на официальных ресурсах Укрзализныци", — сообщили в УЗ.
Отметим, ранее в сети появилась информация, что оккупанты атаковали пассажирский поезд в Халимоново. В частности, мэр Конотопа Артем Семенихин намекнул на обстрел поезда в своем Telegram.
"Халимоново... Поезд... Люди... Кацапы — твари!!!" — написал городской голова.
Напомним, ночью 9 октября россияне обстреляли беспилотниками Одесскую область. В результате атаки более 30 тысяч абонентов без света.
Кроме того, 8 октября оккупанты ударили по жилым кварталам в Сумах. В результате удара загорелось нежилое помещение и повреждено несколько частных домов.
Читайте Новини.LIVE!