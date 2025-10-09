Видео
Попадание в пассажирский поезд — в УЗ опровергли слухи

Попадание в пассажирский поезд — в УЗ опровергли слухи

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 13:56
Удар по поезду с людьми на Черниговщине — в УЗ опровергли
Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

В сети появилась информация, что российские войска днем 9 октября атаковали пассажирский поезд в Халимоново Черниговской области. Однако в Укрзализныце опровергли эту информацию.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Удар по Черниговской области 9 октября

Обновлено 14:05. Артем Семенихин сообщил, что людей успели вывести из поезда. По его словам, Конотоп вместе с УЗ и полицией сейчас организуют эвакуацию пассажиров железной дороги автобусами!

"Приношу извинения горожанам, ведь для спасения людей мы срочно снимаем с линии определенное количество автобусов! Надо спасать людей! Александр Перцовский сейчас лично от УЗ контролирует ситуацию", — сказал мэр Конотопа. 

Обстріл поїзда з людьми 9 жовтня
Скриншот сообщения Артема Семенихина

"Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности. Просим следить за новостями только на официальных ресурсах Укрзализныци", — сообщили в УЗ.

Обстріл Чернігівської області 9 жовтня
Скриншот сообщения УЗ

Отметим, ранее в сети появилась информация, что оккупанты атаковали пассажирский поезд в Халимоново. В частности, мэр Конотопа Артем Семенихин намекнул на обстрел поезда в своем Telegram.

"Халимоново... Поезд... Люди... Кацапы — твари!!!" — написал городской голова.

Скриншот сообщения Артема Семенихина

Напомним, ночью 9 октября россияне обстреляли беспилотниками Одесскую область. В результате атаки более 30 тысяч абонентов без света.

Кроме того, 8 октября оккупанты ударили по жилым кварталам в Сумах. В результате удара загорелось нежилое помещение и повреждено несколько частных домов.

Черниговская область обстрелы война в Украине Россия поезд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
