Україна
Влучання у пасажирський потяг — в УЗ спростували чутки

Влучання у пасажирський потяг — в УЗ спростували чутки

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 13:56
Удар по поїзді з людьми на Чернігівщині — в УЗ спростували
Рятувальники гасять пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

У мережі з'явилась інформація, що російські війська вдень 9 жовтня атакували пасажирський потяг у Халімонові Чернігівської області. Однак, в Укрзалізниці спростували цю інформацію. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

Читайте також:

Удар по Чернігівській області 9 жовтня

Оновлено 14:05. Артем Семеніхін повідомив, що людей встигли вивести з потяга. За його словами, Конотоп разом з УЗ та Поліцією зараз організовують евакуацію пасажирів залізниці автобусами!

"Перепрошую у містян, адже для порятунку людей ми терміново знімаємо з лінії певну кількість автобусів! 
Треба рятувати людей! Олександр Перцовський зараз особисто від УЗ контролює ситуацію", — сказав мер Конотопа. 

Обстріл поїзда з людьми 9 жовтня
Скриншот допису Артема Семеніхіна

"Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці", — повідомили в УЗ. 

Обстріл Чернігівської області 9 жовтня
Скриншот допису УЗ

Зазначимо, раніше в мережі з'явилась інформація, що окупанти атакували пасажирський потяг у Халімонові. Зокрема, мер Конотопа Артем Семеніхін натякнув на обстріл потяга у своєму Telegram. 

"Халімоново… Потяг… Люди…Кацапи — тварі!!!" — написав міський голова. 

null
Скриншот допису Артема Семеніхіна

Нагадаємо, вночі 9 жовтня росіяни обстріляли безпілотниками Одеську область. Внаслідок атаки понад 30 тисяч абонентів без світла.

Крім того, 8 жовтня окупанти вдарили по житлових кварталах в Сумах. Внаслідок удару загорілося нежитлове приміщення та пошкоджено кілька приватних будинків.

Чернігівська область обстріли війна в Україні Росія потяг
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
