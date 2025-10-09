Удар по поїзді з людьми на Чернігівщині — в УЗ спростували

Влучання у пасажирський потяг — в УЗ спростували чутки
У мережі з'явилась інформація, що російські війська вдень 9 жовтня атакували пасажирський потяг у Халімонові Чернігівської області. Однак, в Укрзалізниці спростували цю інформацію.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Удар по Чернігівській області 9 жовтня
Оновлено 14:05. Артем Семеніхін повідомив, що людей встигли вивести з потяга. За його словами, Конотоп разом з УЗ та Поліцією зараз організовують евакуацію пасажирів залізниці автобусами!
"Перепрошую у містян, адже для порятунку людей ми терміново знімаємо з лінії певну кількість автобусів!
Треба рятувати людей! Олександр Перцовський зараз особисто від УЗ контролює ситуацію", — сказав мер Конотопа.
"Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці", — повідомили в УЗ.
Зазначимо, раніше в мережі з'явилась інформація, що окупанти атакували пасажирський потяг у Халімонові. Зокрема, мер Конотопа Артем Семеніхін натякнув на обстріл потяга у своєму Telegram.
"Халімоново… Потяг… Люди…Кацапи — тварі!!!" — написав міський голова.
Нагадаємо, вночі 9 жовтня росіяни обстріляли безпілотниками Одеську область. Внаслідок атаки понад 30 тисяч абонентів без світла.
Крім того, 8 жовтня окупанти вдарили по житлових кварталах в Сумах. Внаслідок удару загорілося нежитлове приміщення та пошкоджено кілька приватних будинків.
