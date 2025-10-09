Відео
Україна
Головна Армія Мер Конотопа спростував чутки про атаку на потяг з людьми

Мер Конотопа спростував чутки про атаку на потяг з людьми

Дата публікації: 9 жовтня 2025 15:02
Халімоново — мер Конотопа спростував чутки про атаку поїзда
Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УЗ

Мер Конотопа Артем Семеніхін пояснив своє повідомлення про атаку пасажирського потяга у Чернігівській області 9 жовтня. За його словами, удар був, але людей встигли вивести.

Про це Артем Семеніхін написав у своєму Telegram. 

Читайте також:

Обстріл Чернігівської області 9 жовтня — що каже Семеніхін

"Шановні ЗМІ! Де тут написано про жертви? Де тут написано, що удар в потяг з людьми? Прошу уточнювати інформацію безпосередньо у мене, перед тим як писати щось ніби від мого імені", — написав Семеніхін.

За його словами, удар був, але людей встигли вивести. Зараз всі працюють, аби допомогти пасажирам, які були в потязі. 

null
Скриншот допису Артема Семеніхіна

Водночас у коментарі РБК-Україна мер Конотопу розповів, що удар був по сусідньому локомотиву.

"Я не писав, що удари були в сам потяг. Людей встигли вивезти. Удар прийшовся на сусідній з пасажирським потягом локомотив. Вдарили "Шахедом". Удар був схожий на той, який був в Шостці напередодні", — пояснив Семеніхін. 

Зазначимо, раніше міський голова опублікував у своєму Telegram допис, де написав:"Халімоново… Потяг… Люди…Кацапи - тварі!!!".

null
Скриншот допису Артема Семеніхіна

Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці спростували інформацію про атаку на поїзд на Чернігівщині.

Водночас 8 жовтня окупанти вдарили по енергетичному обʼєкту Чернігівщини. Внаслідок удару декілька тисяч споживачів залишилися без світла.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
