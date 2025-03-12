Медики ВСУ спасли жизнь российскому мальчику

Военные помогают раненому бойцу ВСУ. Фото: Минобороны

Медики 95-й десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ сумели спасти жизнь российскому мальчику. Он пострадал после обстрела Курской области армией РФ.

Об этом сообщили на канале бригады в среду, 12 марта.

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Пост 95-й десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ. Фото: скриншот

Боевые медики на Курщине спасли ребенка

"Парадокс войны: пока Россия обстреливает собственные территории, обвиняя Украину, именно украинские военные медики спасают жизни их детей", — говорится в сообщении.

После того, как произошел обстрел Курщины, врачи 95-й бригады оказали экстренную помощь тяжело раненому мальчику и буквально спасли его от смерти.

"Русский мир оставил ему ужасные "подарки": ампутированную правую конечность, открытую черепно-мозговую травму, осколок в голове...", — добавили военные.

Напомним, что недавно стало известно о невероятной истории спасения молодого парня, который получил ножевые ранения в Венеции. Его жизнь удалось спасти благодаря украинскому воину, который находился в отпуске в Италии. Он вовремя оказал пострадавшему первую помощь и остановил критическую кровопотерю до прибытия медиков.

Ранее Институт исследования войны объяснил, как остановка обмена разведданными между США и Украиной могла повлиять на боевые действия в Курской области.