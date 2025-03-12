Медики ЗСУ врятували життя російському хлопчику

Військові допомагають пораненому бійцю ЗСУ. Фото: Міноборони

Медики 95-ї десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ зуміли врятувати життя російському хлопчику. Він постраждав після обстрілу Курщини армією РФ.

Про це повідомили на каналі бригади у середу, 12 березня.

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Пост 95-ї десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ. Фото: скриншот

Бойові медики на Курщині врятували дитину

"Парадокс війни: поки Росія обстрілює власні території, звинувачуючи Україну, саме українські військові медики рятують життя їхніх дітей", — говориться у повідомленні.

Після того, як стався обстріл Курщини, лікарі 95-ї бригади надали екстрену допомогу важко пораненому хлопчику та буквально врятували його від смерті.

"Російський світ залишив йому жахливі "подарунки": ампутовану праву кінцівку, відкриту черепно-мозкову травму, уламок у голові…" — додали військові.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про неймовірну історію порятунку молодого хлопця, який отримав ножові поранення у Венеції. Його життя вдалося врятувати завдяки українському воїну, який перебував у відпустці в Італії. Він вчасно надав постраждалому першу допомогу та зупинив критичну крововтрату до прибуття медиків.

Раніше Інститут дослідження війни пояснив, як зупинка обміну розвідданими між США та Україною могла вплинути на бойові дії в Курській області.