Врятував пораненого підлітка у Венеції — деталі від бійця 3 ОШБр

Тактична медицина. Фото: PULSE

Напередодні 11 березня стало відомо про неймовірну історію порятунку молодого хлопця, який отримав ножові поранення у Венеції. Його життя вдалося врятувати завдяки українському воїну, який перебував у відпустці в Італії. Він вчасно надав постраждалому першу допомогу та зупинив критичну крововтрату до прибуття медиків.

Про це повідомили на каналі 3 ОШБр у Telegram.

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Рятівником виявився боєць розвідувального батальйону Третьої штурмової бригади.

"Це Яніс — боєць розвідбату Третьої штурмової. І якби не його навички, після ножової сутички у Венеції перехожий стік би кров'ю", — зазначили побратими "Яніса".

Військовий на відео поділився, що зараз він перебуває в Італії разом із родиною, відпочиваючи. Те, що опинився в потрібному місці та в потрібний час, він вважає щасливим випадковим збігом. Це також підтверджує "залізне правило" українського воїна: аптечку не варто залишати ні на полі бою, ні під час відпочинку.

"Дорогою до готелю я став свідком жахливої сутички, в результаті якої чоловік отримав поранення ножем. Одне з поранень було критичним, у стегно — вище коліна сантиметрів на 20. Це було глибоке проникаюче поранення і мені довелося застосувати свою аптечку. Вона, до речі, завжди при мені, навіть у відпустці. Я зупинив кровотечу, скоординував дії місцевих щодо виклику екіпажу швидкої допомоги та поліції", — переповів перебіг подій "Яніс".

Коли на місце інциденту приїхали медики, українець передав постраждалого в їхні руки, і хлопця доправили до лікарні. Незважаючи на те, скільки часу йому ще доведеться одужувати від отриманих травм, перші хвилини після нападу стали вирішальними: вони врятували йому життя.

"Стан юнака був стабілізований, життя було врятоване. Абсолютно випадково — вважаю, йому дуже пощастило — що я був поруч. Це такий собі другий день народження. У нього були всі шанси витекти ще до приїзду швидкої допомоги", — підкреслив "Яніс".

Далі він перейшов до основної ідеї цієї історії: незалежно від того, чи на війні, чи в тилу, чи навіть далеко від рідної землі, де триває кровопролитний конфлікт, вміння правильно надавати першу допомогу є питанням життя та смерті.

"Ця історія, далеко від фронту, вкотре показує, наскільки важливо вміти в такмед, навіть коли ти не на війні", — додав "Яніс".

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