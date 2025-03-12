Спас раненого подростка в Венеции — детали от бойца 3 ОШБр

Тактическая медицина. Фото: PULSE

Накануне 11 марта стало известно о невероятной истории спасения молодого парня, который получил ножевые ранения в Венеции. Его жизнь удалось спасти благодаря украинскому воину, который находился в отпуске в Италии. Он вовремя оказал пострадавшему первую помощь и остановил критическую кровопотерю до прибытия медиков.

Об этом сообщили на канале 3 ОШБр в Telegram.

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Спасителем оказался боец разведывательного батальона Третьей штурмовой бригады.

"Это Янис — боец разведбата Третьей штурмовой. И если бы не его навыки, после ножевой схватки в Венеции прохожий истек бы кровью", — отметили собратья "Яниса".

Военный на видео поделился, что сейчас он находится в Италии вместе с семьей, отдыхая. То, что оказался в нужном месте и в нужное время, он считает счастливым случайным совпадением. Это также подтверждает "железное правило" украинского воина: аптечку не стоит оставлять ни на поле боя, ни во время отдыха.

"По дороге в отель я стал свидетелем ужасной стычки, в результате которой мужчина получил ранение ножом. Одно из ранений было критическим, в бедро — выше колена сантиметров на 20. Это было глубокое проникающее ранение и мне пришлось применить свою аптечку. Она, кстати, всегда при мне, даже в отпуске. Я остановил кровотечение, скоординировал действия местных по вызову экипажа скорой помощи и полиции", — пересказал ход событий "Янис".

Когда на место инцидента приехали медики, украинец передал пострадавшего в их руки, и парня доставили в больницу. Несмотря на то, сколько времени ему еще придется выздоравливать от полученных травм, первые минуты после нападения стали решающими: они спасли ему жизнь.

"Состояние юноши было стабилизировано, жизнь была спасена. Совершенно случайно — считаю, ему очень повезло — что я был рядом. Это такой себе второй день рождения. У него были все шансы истечь еще до приезда скорой помощи", — подчеркнул "Янис".

Далее он перешел к основной идее этой истории: независимо от того, на войне или в тылу, или даже далеко от родной земли, где продолжается кровопролитный конфликт, умение правильно оказывать первую помощь является вопросом жизни и смерти.

"Эта история, вдали от фронта, в очередной раз показывает, насколько важно уметь в такмед, даже когда ты не на войне", — добавил "Янис".

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