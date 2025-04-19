Мать и сын не виделись три года в плену оккупантов, а теперь, благодаря обмену, встретились

Бывшие пленные РФ мать и сын Маргарита и Руслан Виноград. Фото: Скриншот

Как известно, сегодня между Украиной и Россией накануне Пасхи, 19 апреля, состоялся обмен пленными. Более 200 украинских защитников вернулись домой. Среди них мать и сын Маргарита и Руслан Виноград, которые не виделись три долгих года.

Журналисты Суспільного пообщались с семьей.

Реклама

Читайте также:

Какие первые впечатления от встречи мать и сына

Маргарита и Руслан вместе защищали Мариуполь, но были вынуждены сдаться в плен российским оккупантам при выходе из "Азовстали".

Маргарита говорит, что часто видела сына во сне, как выходит на свободу и обнимает Руслана.

"Часто снилось, что выхожу на свободу, обнимаю сына, обнимаю близких... А потом в шесть утра подъем и психологически было очень тяжело", — говорит Маргарита.

Руслан рассказал, что первым увидел маму еще в автобусе, они не виделись три года в плену — оккупанты не давали встретиться.

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными также сообщили подробности обмена пленными между Украиной и РФ, который состоялся 19 апреля, накануне Пасхи.

Также мы сообщали, что 18 апреля в Украину удалось вернуть тела 909 украинских защитников.