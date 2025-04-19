Мати та син не бачились три роки у полоні окупантів, а тепер, завдяки обміну, зустрілись

Колишні полонені РФ мати та син Маргарита і Руслан Виноград. Фото: Скриншот

Як відомо, сьогодні між Україною та Росією напередодні Великодня, 19 квітня, відбувся обмін полоненими. Понад 200 українських захисників повернулися додому. Серед них мати та син Маргарита і Руслан Виноград, які не бачились три довгих роки.

Журналісти Суспільного поспілкувались з родиною.

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Маргарита та Руслан разом боронили Маріуполь, але були вимушені здатись в полон російським окупантам при виході з "Азовсталі".

Маргарита каже, що часто бачила сина уві снах, як виходить на свободу та обіймає Руслана.

"Часто снилось, що виходжу на свободу, обіймаю сина, обіймаю близьких... А потім о шостій ранку підйом і психологічно було дуже важко", — каже Маргарита.

Руслан розповів, що першим побачив маму ще в автобусі, вони не бачились три роки у полоні — окупанти не давали зустрітись.

Раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також повідомили подробиці обміну полоненими між Україною та РФ, який відбувся 19 квітня, напередодні Великодня.

Також ми повідомляли, що 18 квітня в Україну вдалося повернути тіла 909 українських захисників.