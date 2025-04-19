Мати та син не бачились три роки у полоні окупантів, а тепер, завдяки обміну, зустрілись

Мати й син повернулись із полону — обійнялись вперше за три роки
Як відомо, сьогодні між Україною та Росією напередодні Великодня, 19 квітня, відбувся обмін полоненими. Понад 200 українських захисників повернулися додому. Серед них мати та син Маргарита і Руслан Виноград, які не бачились три довгих роки.
Журналісти Суспільного поспілкувались з родиною.
Які перші враження від зустрічі мати та сина
Маргарита та Руслан разом боронили Маріуполь, але були вимушені здатись в полон російським окупантам при виході з "Азовсталі".
Маргарита каже, що часто бачила сина уві снах, як виходить на свободу та обіймає Руслана.
"Часто снилось, що виходжу на свободу, обіймаю сина, обіймаю близьких... А потім о шостій ранку підйом і психологічно було дуже важко", — каже Маргарита.
Руслан розповів, що першим побачив маму ще в автобусі, вони не бачились три роки у полоні — окупанти не давали зустрітись.
Раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також повідомили подробиці обміну полоненими між Україною та РФ, який відбувся 19 квітня, напередодні Великодня.
Також ми повідомляли, що 18 квітня в Україну вдалося повернути тіла 909 українських захисників.
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