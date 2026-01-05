Видео
Главная Армия Массированная атака РФ — каковы результаты работы ПВО

Массированная атака РФ — каковы результаты работы ПВО

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 08:58
Массированная атака РФ 5 января - каковы результаты работы ПВО
Работа ППО. Фото: ПС ВСУ/Facebook

В ночь на 5 января Россия осуществила воздушную атаку баллистическими ракетами и ударными дронами. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили и подавили большинство российских БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ВС ВСУ в понедельник, 5 января.

Читайте также:

Ночная атака РФ: детали

В ночь на 05 января Россия атаковала Украину 9 баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской и Воронежской области РФ. Также была проведена атака 165 ударными дронами типа Shahed, Гербера и БпЛА других типов. Они летели с таких направлений, как Миллерово, Курск, Шаталово, Орел. Около сотни из них было типа Shahed.

Масована атака РФ — які результати роботи ППО - фото 1
Сообщение ПС ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны", — сообщили ПС ВСУ.

РФ атаковала ракетами и дронами – как отработала ПВО
Результаты работы ПВО. Фото: ПС ВСУ

Зафиксировано попадание баллистических и зенитных управляемых ракет и 26 ударных дронов на 10 локациях. Также сбитые дроны упали на 9 локациях.

Напомним, что в 3 ОШБр сообщили о росте интенсивности воздушных атак России. В ответ ВСУ усилили работу ПВО.

Ранее мы также информировали, что Украина дополнительно получила еще два комплекса Patriot. Они уже привлечены к защите городов и объектов критической инфраструктуры.

ВСУ ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ Воздушные силы
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
