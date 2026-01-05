Масована атака РФ 5 січня — які результати роботи ППО

Масована атака РФ — які результати роботи ППО
У ніч проти 5 січня Росія здійснила повітряну атаку балістичними ракетами та ударними дронами. Повітряні Сили Збройних Сил України знищили й подавили більшість російських БпЛА.
Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ у понеділок, 5 січня.
Нічна атака РФ: деталі
У ніч на 05 січня Росія атакувала Україну 9 балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької області РФ. Також була проведена атака 165 ударними дронами типу Shahed, Гербера і БпЛА інших типів. Вони летіли із таких напрямків, як Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел. Близько сотні із них було типу Shahed.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни", — повідомили ПС ЗСУ.
Зафіксовано влучання балістичних та зенітних керованих ракет та 26 ударних дронів на 10 локаціях. Також збиті дрони впали на 9 локаціях.
Нагадаємо, що у 3 ОШБр повідомили про зростання інтенсивності повітряних атак Росії. У відповідь ЗСУ посилили роботу ППО.
Раніше ми також інформували, що Україна додатково отримала ще два комплекси Patriot. Вони вже залучені до захисту міст і об’єктів критичної інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!