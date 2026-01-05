Відео
Головна Армія Масована атака РФ — які результати роботи ППО

Масована атака РФ — які результати роботи ППО

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 08:58
Масована атака РФ 5 січня — які результати роботи ППО
Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ/Facebook

У ніч проти 5 січня Росія здійснила повітряну атаку балістичними ракетами та ударними дронами. Повітряні Сили Збройних Сил України знищили й подавили більшість російських БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ у понеділок, 5 січня.

Читайте також:

Нічна атака РФ: деталі

У ніч на 05 січня Росія атакувала Україну 9 балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької області РФ. Також була проведена атака 165 ударними дронами типу Shahed, Гербера і БпЛА інших типів. Вони летіли із таких напрямків, як Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел. Близько сотні із них було типу Shahed.

Масована атака РФ — які результати роботи ППО - фото 1
Допис ПС ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни", — повідомили ПС ЗСУ.

РФ атакувала ракетами і дронами - як відпрацювала ППО
Результати роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичних та зенітних керованих ракет та 26 ударних дронів на 10 локаціях. Також збиті дрони впали на 9 локаціях. 

Нагадаємо, що у 3 ОШБр повідомили про зростання інтенсивності повітряних атак Росії. У відповідь ЗСУ посилили роботу ППО.

Раніше ми також інформували, що Україна додатково отримала ще два комплекси Patriot. Вони вже залучені до захисту міст і об’єктів критичної інфраструктури.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
