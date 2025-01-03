Массированная атака РФ — в силах ПВО отчитались об отпоре за 3 января

Бойцы ВСУ выискивают воздушные цели в небе. Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток 3 января российские оккупанты осуществили массированные атаки по разным регионам Украины. Украинские воины отбили ряд вражеских целей.

Об этом вечером пятницы, 3 января, сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

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Скриншот сообщения ПС ВСУ

Какие цели выпустила РФ

пять зенитных управляемых ракет С-300 — по Курской области;

три баллистические ракеты "Искандер-М" — по Черниговщине;

три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 - по Днепропетровщине;

32 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов — с северо-восточного направления.

Информация от ПС ВСУ. Фото: ПС ВСУ

Сколько вражеских целей отразила украинская ПВО по состоянию на 20:00 3 января

три управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

13 ударных вражеских БпЛА.

Кроме того, локационно потеряны (без негативных последствий) 19 вражеских беспилотников-имитаторов.

Как известно, российские захватчики в ночь на 3 января атаковали Украину 93-мя ударными беспилотниками типа "Shahed" и дронами-имитаторами различных типов. Силам обороны удалось сбить 60 вражеских объектов в небе над нашим государством.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. К счастью, украинским воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ их значительную часть.