Массированная атака РФ — в силах ПВО отчитались об отпоре за 3 января

Массированная атака РФ — в силах ПВО отчитались об отпоре
В течение суток 3 января российские оккупанты осуществили массированные атаки по разным регионам Украины. Украинские воины отбили ряд вражеских целей.
Об этом вечером пятницы, 3 января, сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Какие цели выпустила РФ
- пять зенитных управляемых ракет С-300 — по Курской области;
- три баллистические ракеты "Искандер-М" — по Черниговщине;
- три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 - по Днепропетровщине;
- 32 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов — с северо-восточного направления.
Сколько вражеских целей отразила украинская ПВО по состоянию на 20:00 3 января
- три управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 13 ударных вражеских БпЛА.
Кроме того, локационно потеряны (без негативных последствий) 19 вражеских беспилотников-имитаторов.
Как известно, российские захватчики в ночь на 3 января атаковали Украину 93-мя ударными беспилотниками типа "Shahed" и дронами-имитаторами различных типов. Силам обороны удалось сбить 60 вражеских объектов в небе над нашим государством.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. К счастью, украинским воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ их значительную часть.
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