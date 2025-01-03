Масована атака РФ — у силах ППО відзвітували про відсіч за 3 січня

Бійці ЗСУ вишукують повітряні цілі в небі. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби 3 січня російські окупанти здійснили масовані атаки по різних регіонах України. Українські воїни відбили низку ворожих цілей.

Про це ввечері п'ятниці, 3 січня, повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Які цілі випустила РФ

п'ять зенітних керованих ракет С-300 — по Курщині;

три балістичні ракети "Іскандер-М" — по Чернігівщині;

три керовані авіаційні ракети Х-59/69 — по Дніпропетровщині;

32 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів — із північно-східного напрямку.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Скільки ворожих цілей відбила українська ППО станом на 20:00 3 січня

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

13 ударних ворожих БпЛА.

Крім того, локаційно втрачені (без негативних наслідків) 19 ворожих безпілотників-імітаторів.

Як відомо, російські загарбники у ніч на 3 січня атакували Україну 93-ма ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. Силам оборони вдалося збити 60 ворожих об'єктів у небі над нашою державою.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. На щастя, українським воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ їх значну частину.