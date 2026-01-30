Видео
Маск ответил Федорову по поводу использования Starlink на фронте

Маск ответил Федорову по поводу использования Starlink на фронте

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 19:26
Маск ответил Федорову по поводу использования Starlink на фронте
Илон Маск. Фото: Reuters

Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил Илона Маска за быструю реакции на использование Starlink на российских беспилотниках. Американский бизнесмен ответил на его заявление.

Об этом Илон Маск написал в соцсети Х в пятницу, 30 января.

Ответ Маска Федорову

"Пожалуйста", — написал он.

До этого глава Минобороны Украины подчеркнул, что решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашей страны.

Напомним, что до этого Минобороны Украины обратилось в компанию SpaceX и начало решение проблемы использования Starlink на российских дронах.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Илон Маск должен ограничить использование Starlink для России. После этого Маск жестко отреагировал на это заявление.

Михаил Федоров США Илон Маск SpaceX Starlink
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
