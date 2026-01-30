Маск відповів Федорову щодо використання Starlink на фронті

Ілон Маск. Фото: Reuters

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував Ілону Маску за швидку реакції на використання Starlink на російських безпілотниках. Американський бізнесмен відповів на його заяву.

Про це Ілон Маску написав у соцмережі Х у пʼятницю, 30 січня.

Відповідь Маска Федорову

"Будь ласка", — написав він.

До цього голова Міноборони України наголосив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої країни.

Нагадаємо, що до цього Міноборони України звернулося до компанії SpaceX та почало розвʼязання проблеми використання Starlink на російських дронах.

Раніше голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Ілон Маск має обмежити використання Starlink для Росії. Після цього Маск жорстко відреагував на цю заяву.