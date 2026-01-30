Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Маск відповів Федорову щодо використання Starlink на фронті

Маск відповів Федорову щодо використання Starlink на фронті

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 19:26
Маск відповів Федорову щодо використання Starlink на фронті
Ілон Маск. Фото: Reuters

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував Ілону Маску за швидку реакції на використання Starlink на російських безпілотниках. Американський бізнесмен відповів на його заяву.

Про це Ілон Маску написав у соцмережі Х у пʼятницю, 30 січня.

Реклама
Читайте також:
Маск відповів Федорову щодо використання Starlink на фронті - фото 1
Заголовок

Відповідь Маска Федорову

"Будь ласка", — написав він.

До цього голова Міноборони України наголосив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої країни.

Нагадаємо, що до цього Міноборони України звернулося до компанії SpaceX та почало розвʼязання проблеми використання Starlink на російських дронах.

Раніше голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Ілон Маск має обмежити використання Starlink для Росії. Після цього Маск жорстко відреагував на цю заяву.

Михайло Федоров США Ілон Маск SpaceX Starlink
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації