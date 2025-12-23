Мамука Мамулашвили. Фото: x.com/Mamulashvili_M

Одной из ключевых проблем на фронте остается дефицит подготовленных операторов и недостаточное количество дронов-перехватчиков. При этом развитие производства беспилотников в Украине сейчас довольно активное.

Об этом сообщил командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Ранок.LIVE.

В Украине не хватает операторов дронов

Мамулашвили отметил, что даже военные с боевым опытом не всегда готовы менять специализацию.

Мамулашвили подчеркнул, что проблема имеет комплексный характер и касается как человеческого ресурса, так и материального обеспечения.

"Есть и нехватка штата, и нехватка производства. Количества дронов просто недостаточно для покрытия всех потребностей", — пояснил военный.

Отдельно командир поддержал идею создания совместных производств дронов за пределами Украины в сотрудничестве со странами-союзниками. Он считает, что такой подход позволит защитить производственные мощности от российских ударов и одновременно существенно нарастить количество беспилотных аппаратов для нужд обороны.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас дронов-перехватчиков недостаточно для армии и вопрос производства заключается не в деньгах.

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко отметил, что Украина наращивает эффективность дронов-перехватчиков. При этом и в РФ тоже активно увеличивают количество разнообразного оружия на поле боя.