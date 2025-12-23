Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Мамулашвили назвал ключевые проблемы по БПЛА на фронте

Мамулашвили назвал ключевые проблемы по БПЛА на фронте

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 15:00
В Украине не хватает операторов дронов - Мамулашвили
Мамука Мамулашвили. Фото: x.com/Mamulashvili_M

Одной из ключевых проблем на фронте остается дефицит подготовленных операторов и недостаточное количество дронов-перехватчиков. При этом развитие производства беспилотников в Украине сейчас довольно активное.

Об этом сообщил командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Украине не хватает операторов дронов

Мамулашвили отметил, что даже военные с боевым опытом не всегда готовы менять специализацию.

Мамулашвили подчеркнул, что проблема имеет комплексный характер и касается как человеческого ресурса, так и материального обеспечения.

"Есть и нехватка штата, и нехватка производства. Количества дронов просто недостаточно для покрытия всех потребностей", — пояснил военный.

Отдельно командир поддержал идею создания совместных производств дронов за пределами Украины в сотрудничестве со странами-союзниками. Он считает, что такой подход позволит защитить производственные мощности от российских ударов и одновременно существенно нарастить количество беспилотных аппаратов для нужд обороны.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас дронов-перехватчиков недостаточно для армии и вопрос производства заключается не в деньгах.

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко отметил, что Украина наращивает эффективность дронов-перехватчиков. При этом и в РФ тоже активно увеличивают количество разнообразного оружия на поле боя.

оружие ВСУ беспилотники дроны война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации