Мамулашвілі назвав ключові проблеми щодо БПЛА на фронті
Однією з ключових проблем на фронті залишається дефіцит підготовлених операторів та недостатня кількість дронів-перехоплювачів. При цьому розвиток виробництва безпілотників в Україні наразі доволі активний.
Про це повідомив командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефірі Ранок.LIVE.
В Україні не вистачає операторів дронів
Мамулашвілі зазначив, що навіть військові з бойовим досвідом не завжди готові змінювати спеціалізацію.
Мамулашвілі підкреслив, що проблема має комплексний характер і стосується як людського ресурсу, так і матеріального забезпечення.
"Є і нестача штату, і нестача виробництва. Кількості дронів просто недостатньо для покриття всіх потреб", — пояснив військовий.
Окремо командир підтримав ідею створення спільних виробництв дронів за межами України у співпраці з країнами-союзниками. Він вважає, що такий підхід дозволить захистити виробничі потужності від російських ударів і водночас суттєво наростити кількість безпілотних апаратів для потреб оборони.
Нагадаємо, що раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, наразі дронів-перехоплювачів недостатньо для армії і питання виробництва полягає не в грошах.
Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко зазначив, що Україна нарощує ефективність дронів-перехоплювачів. При цьому і в РФ теж активно збільшують кількість різноманітної зброї на полі бою.
