Україна
Мамулашвілі назвав ключові проблеми щодо БПЛА на фронті

Мамулашвілі назвав ключові проблеми щодо БПЛА на фронті

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 15:00
В Україні не вистачає операторів дронів - Мамулашвілі
Мамука Мамулашвілі. Фото: x.com/Mamulashvili_M

Однією з ключових проблем на фронті залишається дефіцит підготовлених операторів та недостатня кількість дронів-перехоплювачів. При цьому розвиток виробництва безпілотників в Україні наразі доволі активний.

Про це повідомив командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

В Україні не вистачає операторів дронів

Мамулашвілі зазначив, що навіть військові з бойовим досвідом не завжди готові змінювати спеціалізацію.

Мамулашвілі підкреслив, що проблема має комплексний характер і стосується як людського ресурсу, так і матеріального забезпечення. 

"Є і нестача штату, і нестача виробництва. Кількості дронів просто недостатньо для покриття всіх потреб", — пояснив військовий.

Окремо командир підтримав ідею створення спільних виробництв дронів за межами України у співпраці з країнами-союзниками. Він вважає, що такий підхід дозволить захистити виробничі потужності від російських ударів і водночас суттєво наростити кількість безпілотних апаратів для потреб оборони.

Нагадаємо, що раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, наразі дронів-перехоплювачів недостатньо для армії і питання виробництва полягає не в грошах.

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко зазначив, що Україна нарощує ефективність дронів-перехоплювачів. При цьому і в РФ теж активно збільшують кількість різноманітної зброї на полі бою.

зброя ЗСУ безпілотники дрони війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
