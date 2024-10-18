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Почти рекордное количество — сколько дронов РФ выпустила по Украине этой ночью

18 октября 2024 09:40
Карина Приходько - Редактор
Ночная атака на Украину 18 октября — сколько дроны сбила ПВО
Мобильные группы ПВО. Фото: Воздушное командование Юг/ Facebook
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия в ночь на 18 октября выпустила на Украину едва ли не рекордное количество ударных дронов типа Shahed — 135 БпЛА. Большинство из них сбила противовоздушная оборона, 44 пропали с радаров.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Ночная атака на Украину 18 октября

По данным Воздушных сил, с 20:00 17 октября россияне атакуют Украину "шахедами" и дронами неустановленного типа из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 08:30 18 октября радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 135 вражеских беспилотников.

"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — отметили в ведомстве.

В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА, противовоздушная оборона работала в 14 областях, в частности:

  • Одесской,
  • Сумской,
  • Черкасской,
  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Кировоградской,
  • Черниговской,
  • Полтавской,
  • Хмельницкой,
  • Ровенской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Волынский,
  • Винницкой.
обстрелы Украины 18 октября
Результаты работы ПВО 18 октября. Фото: t.me/kpszsu

Еще 44 российских беспилотника локационно потеряны, два — улетели в Беларусь, а около 10 находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Напомним, утром 18 октября взрывы также раздавались в Херсоне. Воздушная тревога в городе не была объявлена.

Кроме того, громко было на Хмельнитчине. Воздушные силы предупреждали о движении дронов на регион.

ПВО обстрелы война в Украине дроны Воздушные силы

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