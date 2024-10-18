Ночная атака на Украину 18 октября — сколько дроны сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Воздушное командование Юг/ Facebook

Российская оккупационная армия в ночь на 18 октября выпустила на Украину едва ли не рекордное количество ударных дронов типа Shahed — 135 БпЛА. Большинство из них сбила противовоздушная оборона, 44 пропали с радаров.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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По данным Воздушных сил, с 20:00 17 октября россияне атакуют Украину "шахедами" и дронами неустановленного типа из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 08:30 18 октября радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 135 вражеских беспилотников.

"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — отметили в ведомстве.

В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА, противовоздушная оборона работала в 14 областях, в частности:

Одесской,

Сумской,

Черкасской,

Киевской,

Житомирской,

Кировоградской,

Черниговской,

Полтавской,

Хмельницкой,

Ровенской,

Харьковской,

Херсонской,

Волынский,

Винницкой.

Результаты работы ПВО 18 октября. Фото: t.me/kpszsu

Еще 44 российских беспилотника локационно потеряны, два — улетели в Беларусь, а около 10 находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Напомним, утром 18 октября взрывы также раздавались в Херсоне. Воздушная тревога в городе не была объявлена.

Кроме того, громко было на Хмельнитчине. Воздушные силы предупреждали о движении дронов на регион.