Ночная атака на Украину 18 октября — сколько дроны сбила ПВО

Почти рекордное количество — сколько дронов РФ выпустила по Украине этой ночью
Российская оккупационная армия в ночь на 18 октября выпустила на Украину едва ли не рекордное количество ударных дронов типа Shahed — 135 БпЛА. Большинство из них сбила противовоздушная оборона, 44 пропали с радаров.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 18 октября
По данным Воздушных сил, с 20:00 17 октября россияне атакуют Украину "шахедами" и дронами неустановленного типа из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 08:30 18 октября радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 135 вражеских беспилотников.
"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — отметили в ведомстве.
В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА, противовоздушная оборона работала в 14 областях, в частности:
- Одесской,
- Сумской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Кировоградской,
- Черниговской,
- Полтавской,
- Хмельницкой,
- Ровенской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Волынский,
- Винницкой.
Еще 44 российских беспилотника локационно потеряны, два — улетели в Беларусь, а около 10 находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины.
Напомним, утром 18 октября взрывы также раздавались в Херсоне. Воздушная тревога в городе не была объявлена.
Кроме того, громко было на Хмельнитчине. Воздушные силы предупреждали о движении дронов на регион.
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