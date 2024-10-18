Вибухи у Херсоні 18 жовтня — що відомо про обстріл

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Херсоні зараз, 18 жовтня, чули жителі міста. Повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у Херсоні

За даними Telegram каналів, звуки вибухів херсонці чули близько 08:33. В області не оголошували повітряну тривогу.

Повітряні сили теж не повідомляли про активність ворожої авіації та рух безпілотників у цій області.

Тим часом сигнал повітряної тривоги лунає у кількох регіонах. Йдеться про Житомирську, Вінницьку, Київську, Черкаську, Полтавську, Сумську, Чернігівську, Луганську області та Крим.

Карта повітряних тривог станом на 08:40. Фото: alerts.in.ua

Раніше ми писали, що у ніч на п'ятницю, 18 жовтня, окупанти здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по Україні. Атаку БпЛА на Київ відбивали майже п'ять годин.

Також ми писали, що 18 жовтня вибухи лунали і в Рівненській області.