Взрывы в Херсоне 18 октября - что известно об обстреле

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Херсоне сейчас, 18 октября, слышали жители города. Воздушная тревога не была объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.

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Взрывы в Херсоне

По данным Telegram каналов, звуки взрывов херсонцы слышали около 8:33. В области не объявляли воздушную тревогу.

Воздушные силы тоже не сообщали об активности вражеской авиации и движении беспилотников в этой области.

Между тем, сигнал воздушной тревоги раздается в нескольких регионах. Речь идет о Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Луганской областях и Крыме.

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:40. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы писали, что в ночь на пятницу, 18 октября, оккупанты совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по Украине. Атаку БпЛА на Киев отражали около пяти часов.

Также мы писали, что 18 октября взрывы раздавались и в Ровенской области.