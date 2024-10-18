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Майже рекордна кількість — скільки дронів РФ випустила по Україні цієї ночі

18 жовтня 2024 09:40
Карина Приходько - Редактор
Нічна атака на Україну 18 жовтня — скільки дроні збила ППО
Мобільні групи ППО. Фото: Повітряне командування Південь/ Facebook
Карина Приходько - Редактор

Російська окупаційна армія у ніч проти 18 жовтня випустила на Україну чи не рекордну кількість ударних дронів типу Shahed — 135 БпЛА. Більшість з них збила протиповітряна оборона, 44 зникли з радарів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

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За даними Повітряних сил, з 20:00 17 жовтня росіяни атакують Україну "шахедами" та дронами невстановленого типу з Курська, Орела та Приморсько-Ахтарська. 

 Станом на 08:30 18 жовтня радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 135 ворожих безпілотників.

"Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — зазначили у відомстві. 

В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА, протиповітряна оборона працювала в 14 областях, зокрема:

  • Одеській,
  • Сумській,
  • Черкаській,
  • Київській,
  • Житомирській,
  • Кіровоградській,
  • Чернігівській,
  • Полтавській,
  • Хмельницькій,
  • Рівненській,
  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Волинській,
  • Вінницькій.
обстріли України 18 жовтня
Результати роботи ППО 18 жовтня. Фото: t.me/kpszsu

Ще 44 російських безпілотники локаційно втрачено, два — полетіли в Білорусь, а близько 10 перебувають в повітряному просторі центральних областей України. 

Нагадаємо, зранку 18 жовтня вибухи також лунали у Херсоні. Повітряну тривогу у місті не оголошували. 

Крім того, гучно було На Хмельниччині. Повітряні сили попереджали про рух дронів на регіон. 

ППО обстріли війна в Україні дрони Повітряні сили

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