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На Хмельниччині пролунали вибухи — у небі російські дрони

18 жовтня 2024 08:55
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Хмельницькій області 18 жовтня — РФ випустила дрони
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 18 жовтня. Росіяни запустили на Україну ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали

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Вибухи у Хмельницькій області 18 жовтня

О 08:47 Повітряні сили попередили про рух російських БпЛА на різні регіони України. Зокрема, дрони рухались в східній частині Хмельницької області, курсом на захід. 

вибухи в Хмельницькій обласі 18 жовтня
Скриншот допису Повітряних сил

Вже о 08:51 моніторингові канали та місцеві ЗМІ повідомили, що на Хмельниччині пролунали вибухи. 

дрони в Хмельницькій області
Скриншот допису моніторингового каналу

Деякі моніторингові групи зазначали, що дрони рухались в сторону Старокостянтинова. 

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Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена у кількох областях.  

повітряна тривога в Україні 18 жовтня
Повітряна тривога 18 жовтня. Фото: alarm.ukraine

Нагадаємо, зранку 18 жовтня вибухи також лунали у Херсоні. Повітряну тривогу у місті не оголошували. 

Крім того, вночі 18 жовтня, російська армія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по Україні. Атаку БпЛА на Київ відбивали майже п'ять годин.

вибух обстріли війна в Україні дрони Хмельницька область

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