Вибухи у Хмельницькій області 18 жовтня — РФ випустила дрони

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 18 жовтня. Росіяни запустили на Україну ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

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Вибухи у Хмельницькій області 18 жовтня

О 08:47 Повітряні сили попередили про рух російських БпЛА на різні регіони України. Зокрема, дрони рухались в східній частині Хмельницької області, курсом на захід.

Скриншот допису Повітряних сил

Вже о 08:51 моніторингові канали та місцеві ЗМІ повідомили, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

Скриншот допису моніторингового каналу

Деякі моніторингові групи зазначали, що дрони рухались в сторону Старокостянтинова.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена у кількох областях.

Повітряна тривога 18 жовтня. Фото: alarm.ukraine

Нагадаємо, зранку 18 жовтня вибухи також лунали у Херсоні. Повітряну тривогу у місті не оголошували.

Крім того, вночі 18 жовтня, російська армія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по Україні. Атаку БпЛА на Київ відбивали майже п'ять годин.