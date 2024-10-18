Вибухи у Хмельницькій області 18 жовтня — РФ випустила дрони

На Хмельниччині пролунали вибухи — у небі російські дрони
Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 18 жовтня. Росіяни запустили на Україну ударні дрони.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
Вибухи у Хмельницькій області 18 жовтня
О 08:47 Повітряні сили попередили про рух російських БпЛА на різні регіони України. Зокрема, дрони рухались в східній частині Хмельницької області, курсом на захід.
Вже о 08:51 моніторингові канали та місцеві ЗМІ повідомили, що на Хмельниччині пролунали вибухи.
Деякі моніторингові групи зазначали, що дрони рухались в сторону Старокостянтинова.
Наразі повітряна тривога оголошена у кількох областях.
Нагадаємо, зранку 18 жовтня вибухи також лунали у Херсоні. Повітряну тривогу у місті не оголошували.
Крім того, вночі 18 жовтня, російська армія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по Україні. Атаку БпЛА на Київ відбивали майже п'ять годин.
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