Взрывы в Хмельницкой области 18 октября — РФ выпустила дроны

В Хмельницкой области раздались взрывы — в небе российские дроны
Взрывы в Хмельницкой области раздались утром 18 октября. Россияне запустили на Украину ударные дроны.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Взрывы в Хмельницкой области 18 октября
В 08:47 Воздушные силы предупредили о движении российских БпЛА в разные регионы Украины. В частности, дроны двигались в восточной части Хмельницкой области, курсом на запад.
Уже в 08:51 мониторинговые каналы и местные СМИ сообщили, что в Хмельницкой области раздались взрывы.
Некоторые мониторинговые группы отмечали, что дроны двигались в сторону Староконстантинова.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях.
Напомним, утром 18 октября взрывы также раздавались в Херсоне. Воздушная тревога в городе не была объявлена.
Кроме того, ночью 18 октября, российская армия совершила одну из самых массированных атак беспилотниками по Украине. Атаку БпЛА на Киев отражали почти пять часов.
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