Взрывы в Хмельницкой области 18 октября — РФ выпустила дроны

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Взрывы в Хмельницкой области раздались утром 18 октября. Россияне запустили на Украину ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Хмельницкой области 18 октября

В 08:47 Воздушные силы предупредили о движении российских БпЛА в разные регионы Украины. В частности, дроны двигались в восточной части Хмельницкой области, курсом на запад.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 08:51 мониторинговые каналы и местные СМИ сообщили, что в Хмельницкой области раздались взрывы.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Некоторые мониторинговые группы отмечали, что дроны двигались в сторону Староконстантинова.

Скриншот сообщения мониторингового канала

В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Воздушная тревога 18 октября. Фото: alarm.ukraine

Напомним, утром 18 октября взрывы также раздавались в Херсоне. Воздушная тревога в городе не была объявлена.

Кроме того, ночью 18 октября, российская армия совершила одну из самых массированных атак беспилотниками по Украине. Атаку БпЛА на Киев отражали почти пять часов.