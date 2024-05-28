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Почти 70% водителей отказываются ехать — украинские перевозчики недовольны законом о мобилизации

28 мая 2024 12:36
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Илья Рябинин
редактор
Украинские перевозчики боятся коллапса из-за отсутствия брони от мобилизации для водителей
Очередь из грузовых фур. Фото иллюстрации: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Из-за принятого закона о мобилизации украинские водители стали отказываться выходить в рейсы. В результате для владельцев среднего и малого украинского бизнеса сложилась ситуация, когда отсутствуют адекватные методы бронирования от мобилизации хотя бы части сотрудников.

Об этом заявил владелец одного из украинских предприятий, занимающихся перевозкой зерновых, в комментарии Новини.LIVE на правах анонимности.

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Украинские водители отказываются ехать в рейсы

По словам бизнесмена, ключевая проблема в отсутствии адекватных методов бронирования хотя бы части сотрудников.

"Все методы, предложенные правительством, абсолютно не соответствуют реалиям. Те показатели, которые они требуют у фирм и предприятий для бронирования сотрудников — в том числе уровень зарплаты и налогов, абсолютно неподъемны для частных бизнесменов", — добавил предприниматель.

Он также отметил, что для выполнения требований правительства относительно бронирования работников, каждый из них должен получать примерно 35 тысяч гривен в месяц. Однако чтобы выйти на такой уровень зарплат, нужно продавать продукцию по завышенным ценам, а предоставить предприятию статус критической инфраструктуры, по его словам, также почти невозможно.

"Если на предприятии работает 250 работников, то 140-150 из них точно будут военнообязанными. Половину из них, например, разрешат забронировать, а половине придется платить зарплату, а платить ее не из чего, потому что те люди просто не будут выполнять работу. Нет таких зарплат сейчас, как они требуют", — подчеркнул бизнесмен.

Водители из-за мобилизации срывают заграничные рейсы

При этом некоторым предприятиям все же удается забронировать своих работников. Правда, по словам мужчины, это выходит только у крупных агрохолдингов, владельцами или бенефициарами которых являются народные депутаты Украины.

"Это действительно огромные фирмы. Но они не составляют даже половины земельного банка Украины. Большинство предприятий — это предприятия среднего размера от 100 до 10 тысяч гектаров, для которых бронирование пока недоступно", — сказал предприниматель.

Сейчас в компании собеседника 70% водителей отказываются выполнять рейсы из-за страха мобилизации. Кроме того, работники предприятий увольняются и ищут фирмы, у которых есть возможность оформить бронь на рабочего, а некоторые водители заграничных рейсов просто бросают грузовики на стоянках других стран и "исчезают". Наш собеседник отметил, что за последние две недели ему известно уже о трех таких случаях.

"Должен быть введен лояльный метод бронирования для всех предприятий: и крупных, и малых. Хотя бы временная, но бронь должна быть. К примеру, можно создать приложение, где частные предприниматели смогут прозрачно, оперативно и на лояльных условиях бронировать своих сотрудников. быть изменено, чтобы дать людям возможность работать", — резюмировал бизнесмен, и добавил, что если в ситуацию не вмешаться, это чревато коллапсом всей отрасли перевозок в Украине, что окажет негативное влияние на экономику в целом.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы бросают грузовики и остаются в Европе, меняя телефонные номера или выключая девайсы.

В то же время во Львовской области из-за принятого закона о мобилизации не хватает людей на предприятия, которым нужны специалисты типично мужских профессий.

Украина
грузовики
мобилизация
логистика
водители
Бронь от мобилизации
перевозки

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