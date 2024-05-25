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У Львівській області чоловіки бояться офіційно йти на роботу через мобілізацію

25 травня 2024 14:08
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Любомир Кучер
Редактор
У Львівській області не вистачає чоловіків на роботи через страх перед мобілізацією
Чоловіки працюють за ноутбуком. Фото: Pexels
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Львівській області не вистачає людей на роботи. Наразі найскладніші ситуації спостерігаються на підприємствах, яким потрібні спеціалісти типово чоловічих професій.

Про це у коментарі "Еспресо.Захід" заявив директор Львівської філії обласного центру зайнятості Олег Рісний.

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"Вакансій нині у рази більше, порівняно з тим, що ми мали декілька років тому, а безробітних — у рази менше. Мені навіть важко назвати сферу, в якій немає проблем з підбором кадрів. Навіть на типово жіночі вакансії, наприклад касири у торговельних залах, підібрати персонал — це гостра проблема. А знайти фахівців-чоловіків — вкрай важко", — наголосив Рісний.

Він зазначив, що жінок-безробітних на обліку традиційно було трохи більше: орієнтовно 55% жінок проти 45% чоловіків. Наразі їх 80%.

За його словами, частина чоловіків, які могли б претендувати на робочі місця, служать в ЗСУ, а інші бояться мобілізації, тому не хочуть ні офіційно реєструватись безробітними, ні йти на офіційну роботу. 

"Підприємствам, які можуть бронювати працівників, також важко знайти персонал. Відповідно, ми пропонуємо людям вакансії роботодавців, які пропонують бронювання. Вони зацікавлюються, але часто бояться, що, поки бронь прийде, їх мобілізують. Механізм бронювання непростий, а сам процес — тривалий. А при влаштуванні на роботу роботодавець має попереджати усі структури. Тому люди бояться", — каже Рісний.

Фактично, оскільки роботодавці мають обов'язок надавати дані до трудових центрів зайнятості, підприємства, які готові приймати нелегальних працівників, опинилися в більш вигідній ситуації, ніж легальний бізнес.

"Бізнесу, який працює легально, складно конкурувати з тим, хто працює в тіні, бо його продукт чи послуга будуть дорожчими. Цій проблемі замало приділяють уваги. А тепер вона ще більше загострюється, бо тіньовий бізнес отримав додаткову перевагу, бо працівники більше зацікавлені працювати неофіційно. Ми тепер часто чуємо від роботодавців, що люди хочуть на роботу, але просять не оформляти їх", — додав керівник міського центру зайнятості.  

Нагадаємо, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко заявив, що багато керівників ТЦК — недалекоглядні. Тому під час мобілізації непоодинокі випадки, коли працівників оборонно-промислових підприємств України відправляють служити в окопи

Також за порушення закону про мобілізацію в Україні діють штрафи, які можуть сягати 35 тисяч гривень. З 18 травня українці ще не почали масово отримувати штрафи за порушення закону, але юристи прогнозують, що такий період настане. 

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мобілізація

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