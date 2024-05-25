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Во Львовской области мужчины боятся официально идти на работу из-за мобилизации

25 мая 2024 14:08
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Во Львовской области не хватает мужчин на работы из-за страха перед мобилизацией
Мужчины работают за ноутбуком. Фото: Pexels
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Во Львовской области не хватает людей на работу. В настоящее время наиболее сложные ситуации наблюдаются на предприятиях, которым нужны специалисты типично мужских профессий.

Об этом в комментарии "Эспрессо.Запад" заявил директор Львовского филиала областного центра занятости Олег Рисный.

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Страх идти на работу из-за мобилизации

"Вакансий сейчас в разы больше по сравнению с тем, что мы имели несколько лет назад, а безработных — в разы меньше. Мне даже трудно назвать сферу, в которой нет проблем с подбором кадров. Даже на типично женские вакансии, например кассиры в торговых залах, подобрать персонал — это острая проблема. А найти специалистов-мужчин крайне трудно", — подчеркнул Рисный.

Он отметил, что безработных женщин на учете традиционно было немного больше: ориентировочно 55% женщин против 45% мужчин. В настоящее время их 80%.

По его словам, часть мужчин, которые могли бы претендовать на рабочие места, служат в ВСУ, а другие боятся мобилизации, поэтому не хотят ни официально регистрироваться безработными, ни идти на официальную работу.

"Предприятиям, которые могут бронировать работников, также трудно найти персонал. Соответственно, мы предлагаем людям вакансии работодателей, которые предлагают бронирование. Они заинтересовываются, но часто боятся, что, пока бронь придет, их мобилизуют. Механизм бронирования непростой, а сам процесс — длительный. А при устройстве на работу работодатель должен предупреждать все структуры. Поэтому люди боятся", — говорит Рисный.

Фактически, поскольку работодатели обязаны предоставлять данные в трудовых центрах занятости, предприятия, которые готовы принимать нелегальных работников, оказались в более выгодной ситуации, чем легальный бизнес.

"Бизнесу, который работает легально, сложно конкурировать с тем, кто работает в тени, потому что его продукт или услуга будут дороже. Этой проблеме мало уделяют внимания. А теперь она еще больше обостряется, потому что теневой бизнес получил дополнительное преимущество, потому что работники больше заинтересованы работать неофициально. Мы теперь часто слышим от работодателей, что люди хотят на работу, но просят не оформлять их", — добавил руководитель городского центра занятости.   

Напомним, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что многие руководители ТЦК недальновидны. Поэтому во время мобилизации нередки случаи, когда работников оборонно-промышленных предприятий Украины отправляют служить в окопы.

Также за нарушение закона о мобилизации в Украине действуют штрафы, которые могут достигать 35 тысяч гривен. С 18 мая украинцы еще не начали массово получать штрафы за нарушение закона, но юристы прогнозируют, что такой период наступит.

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Украина
Львовская область
профессии
мобилизация

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