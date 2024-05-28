Українські перевізники бояться колапсу через відсутність броні від мобілізації для водіїв

Черга з вантажних фур. Фото ілюстратвине: УНІАН

Через ухвалений закон про мобілізацію, українські водії почали відмовлятися виходити в рейси. Внаслідок цього для власників середнього і малого українського бізнесу склалася ситуація, коли відсутні адекватні методи бронювання від мобілізації хоча б частини співробітників.

Про це заявив власник одного з українських підприємств, що займається перевезенням зернових, у коментарі Новини.LIVE на правах анонімності.

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За словами бізнесмена, ключова проблема у відсутності адекватних методів бронювання хоча б частини співробітників.

"Всі методи, які запропоновані урядом, абсолютно не відповідають реаліям. Ті показники, які вони вимагають у фірм та підприємств для бронювання співробітників — в тому числі рівень зарплатні та податків, є абсолютно непід'ємними для приватних бізнесменів", — додав підприємець.

Він також зауважив, що для виконання вимог уряду стосовно бронювання працівників, кожен з них має отримувати приблизно 35 тисяч гривень на місяць. Проте щоб вийти на такий рівень зарплат, потрібно продавати продукцію за завищеними цінами, а надати підприємству статус критичної інфраструктури, за його словами, також майже неможливо.

"Якщо на підприємстві, працює 250 працівників, то 140-150 з них точно будуть військовозобов'язаними. Половину з них, наприклад, дозволять забронювати, а половині доведеться платити зарплату, а платити її нема з чого, бо ті люди просто не будуть виконувати роботу. Немає таких зарплат зараз, які вони вимагають", — підкреслив бізнесмен.

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При цьому деяким підприємствам все ж вдається забронювати своїх працівників. Щоправда, за словами чоловіка, це виходить лише у великих агрохолдингів, власниками або бенефіціарами яких є народні депутати України.

"Це дійсно величезні фірми. Але вони не становлять навіть половини земельного банку України. Більшість підприємств — це підприємства середнього розміру від 100 до 10 тисяч гектарів, для яких бронювання поки що недоступне", — сказав підприємець.

Наразі в компанії співрозмовника 70% водіїв відмовляються виконувати рейси через страх мобілізації. Крім того, працівники підприємств звільняються та шукають фірми, у яких є змога оформити бронь на робітника, а деякі водії закордонних рейсів просто кидають вантажні автомобілі на стоянках інших країн та "зникають". Наш співрозмовник зазначив, що за останні два тижні йому відомо вже про три такі випадки.

"Має бути запроваджений лояльний метод бронювання для всіх підприємств: і великих, і малих. Хоча б тимчасова, але бронь має бути. До прикладу, можна створити додаток, де приватні підприємці зможуть прозоро, оперативно і на лояльних умовах бронювати своїх співробітників. Щось має бути змінено, аби дати людям можливість працювати", — резюмував бізнесмен, та додав, що якщо у ситуацію не втрутитися, це загрожує колапсом усій галузі перевезень в Україні, що негативно вплине на економіку в цілому.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що українські водії, які їздять у міжнародні рейси, після перетину кордону кидають вантажівки та лишаються в Європі, змінюючи телефонні номери або вимикаючи девайси.

Водночас у Львівській області через ухвалений закон про мобілізацію не вистачає людей на підприємствах, яким потрібні спеціалісти типово чоловічих професій.