Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Почти 50 атак — в Генштабе назвали направления, которые больше всего штурмует РФ arrow

Почти 50 атак — в Генштабе назвали направления, которые больше всего штурмует РФ

21 октября 2024 09:03
Карина Приходько - Редактор
Ситуация на фронте 21 октября — где Россия атакует больше всего
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия проводит интенсивные штурмы на нескольких направлениях фронта. Количество вражеских атак и попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины может составить 59 раз за сутки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 21 октября.

Читайте также:

Какая ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении россияне четырежды проводили безуспешные наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 12. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 20 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества.

Кроме того, Силы обороны отбили одну атаку вблизи Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении захватчики дважды пытались продвинуться вперед вблизи Ступочек, но украинские воины остановили врага. Пока ситуация контролируемая.

А в районе Торецка и Щербиновки враг пытался продвинуться вперед пять раз.

Одно из самых горячих направлений — Покровское, там украинские защитники отбили 46 атак. Россияне пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидового и Луча, где произошло соответственно 22 и 9 боеприкосновений.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимилиановка, Антоновка, Курахово, Водяное оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Еще 11 атак Силы обороны остановили на Временовском направлении в районе Богоявленки и одну вблизи Новоукраинки.

На Ореховском направлении вражеские подразделения трижды пытались продвинуться в районе Работино.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков.

В то же время Вооруженные силы Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 41 авиаудар, применив 72 управляемых авиабомбы.

ситуация на фронте 21 октября
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ
ситуация на фронте 21 октября
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, что недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских бойцов в Курской и Сумской области. По его словам, несмотря на преимущество россиян в живой силе и технике, бойцы ВСУ не дают агрессору достичь цели.

Также мы писали, что украинский президент Владимир Зеленский считает, что Украина может удержать позицию на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.

фронт россияне Генштаб ВСУ война в Украине ситуация на фронте

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:04 ВСУ продвигаются в Курской области — в ISW показали карту

09:57 Обмен валюты — какие купюры с повреждениями отказываются принимать

09:49 В России ликвидировали пилота, причастного к обстрелам украинских городов, — ГУР

09:49 Предотвратили катастрофу — в Одессе на улице оставили 15 кг ртути

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

09:32 Одесситы до вечера будут без света — адреса

09:13 Украинцы получат третью платежку за газ — что нужно знать

09:13 В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

09:03 Последствия атаки на Одесчину — куда попали

09:03 Почти 50 атак — в Генштабе назвали направления, которые больше всего штурмует РФ

10:04 ВСУ продвигаются в Курской области — в ISW показали карту

09:57 Обмен валюты — какие купюры с повреждениями отказываются принимать

09:49 В России ликвидировали пилота, причастного к обстрелам украинских городов, — ГУР

09:49 Предотвратили катастрофу — в Одессе на улице оставили 15 кг ртути

09:32 Одесситы до вечера будут без света — адреса

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

09:13 Украинцы получат третью платежку за газ — что нужно знать

09:13 В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

09:03 Последствия атаки на Одесчину — куда попали

09:03 Почти 50 атак — в Генштабе назвали направления, которые больше всего штурмует РФ

09:00 Взрывы в Сумской области — в ОВА сообщили, какой район остался без света

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь