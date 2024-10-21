Ситуация на фронте 21 октября — где Россия атакует больше всего

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Российская оккупационная армия проводит интенсивные штурмы на нескольких направлениях фронта. Количество вражеских атак и попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины может составить 59 раз за сутки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 21 октября.

Читайте также:

Какая ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении россияне четырежды проводили безуспешные наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 12. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 20 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества.

Кроме того, Силы обороны отбили одну атаку вблизи Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении захватчики дважды пытались продвинуться вперед вблизи Ступочек, но украинские воины остановили врага. Пока ситуация контролируемая.

А в районе Торецка и Щербиновки враг пытался продвинуться вперед пять раз.

Одно из самых горячих направлений — Покровское, там украинские защитники отбили 46 атак. Россияне пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидового и Луча, где произошло соответственно 22 и 9 боеприкосновений.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимилиановка, Антоновка, Курахово, Водяное оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Еще 11 атак Силы обороны остановили на Временовском направлении в районе Богоявленки и одну вблизи Новоукраинки.

На Ореховском направлении вражеские подразделения трижды пытались продвинуться в районе Работино.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков.

В то же время Вооруженные силы Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 41 авиаудар, применив 72 управляемых авиабомбы.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, что недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских бойцов в Курской и Сумской области. По его словам, несмотря на преимущество россиян в живой силе и технике, бойцы ВСУ не дают агрессору достичь цели.

Также мы писали, что украинский президент Владимир Зеленский считает, что Украина может удержать позицию на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.