Війна в Україні — як перенести бойові дії в Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може втримати позиції на фронті та перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно більше західної зброї.

Про це Володимир Зеленський сказав у четвер, 17 жовтня, виступаючи на саміті Європейської ради в Брюсселі.

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Зеленський заявив, що Україна повинна продовжувати тиснути на Росію на полі бою. Він вважає, що цілком реально утримувати позиції на фронті на території України, одночасно повертаючи війну до Росії.

"Це потрібно для того, щоб росіяни відчули, що таке війна, і почали ненавидіти Путіна за це", — сказав президент.

Крім того, він наголосив, що в України є чіткий список зброї, яка може зробити це можливим. Для цього потрібна допомога союзників.

За словами глави держави, за допомогою Курської операції Україна показала, що у Путіна "недостатньо сил, щоб утриматися, коли ми справді чинимо тиск".

Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський прибув у Брюссель, де представив План перемоги на саміті Євросоюзу.

Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що Альянс розглянув та врахував розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити.